https://ria.ru/20201006/bond-1578236351.html

Дэниел Крейг рассказал, на каком условии согласился играть Джеймса Бонда

Дэниел Крейг рассказал в официальном подкасте, посвященном выходу нового фильма об агенте 007, о чем он попросил продюсеров, перед тем как согласиться стать... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T06:46

2020-10-06T06:46

2020-10-06T10:28

культура

кино и сериалы

пирс броснан

дэниел крейг

роджер мур

шон коннери

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости</strong>. Дэниел Крейг <a href="https://pod.link/007" target="_blank">рассказал</a> в официальном подкасте, посвященном выходу нового фильма об агенте 007, о чем он попросил продюсеров, перед тем как согласиться стать Джеймсом Бондом в 2006 году.Крейг играл эту роль в кино уже четыре раза, начиная с "Казино "Рояль" (2006) и заканчивая "Спектром" (2017). Предстоящий фильм франшизы "Не время умирать" будет для него пятым (и последним). Актер уточнил, что еще до того, как прочитал сценарий, он попросил продюсеров, Барбару Броколли и Майкла Дж. Уилсона, чтобы у него была возможность сделать что-то отличное от того, что воплощали на экране его предшественники: Шон Коннери, Роджер Мур и Пирс Броснан."Я им сказал, что не смогу повторить то, что уже было сделано до меня. <…> Это было гениально, и я не смогу это воссоздать. Не оправдаю зрительских ожиданий. Но могу попробовать вновь выстроить этот образ, это было бы более интересно и увлекательно", — поделился Крейг.К счастью, продюсеры согласились. Как оказалось, они рассчитывали на то же самое. Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде из-за пандемии коронавируса перенесена на 2 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201001/bond-1578039807.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, пирс броснан, дэниел крейг, роджер мур, шон коннери