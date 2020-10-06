https://ria.ru/20201006/bolnitsa-1578366349.html

В Волгоградской области откроют новую инфекционную больницу на 120 мест

Новая инфекционная больница, рассчитанная на 120 койко-мест, откроется в городе Волжский Волгоградской области в ноябре, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:27

2020-10-06T10:27

2020-10-06T10:27

волгоградская область

андрей бочаров

волгоградская область

волжский

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости.</strong> Новая инфекционная больница, рассчитанная на 120 койко-мест, откроется в городе <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжский</a> <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> в ноябре, сообщает пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что в апреле в Волжском началось строительство новой инфекционной больницы, она будет принимать детей и взрослых, ее оборудуют боксами системы Мельцера. По данным властей, больница будет необходима не только в период пандемии коронавирусной инфекции. После нее здесь будут принимать больных не только из Волжского, но также из близлежащих районов области. По информации администрации области, строительство ведется быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.По данным ведомства, первый блок больницы полностью готов, завершаются работы во втором. Отмечается, что на территории построены лаборатория, хозяйственный корпус, кислородная станция и другие объекты."Все выполняется в графике: до 1 ноября завершатся все строительные работы, в начале месяца будет проведено лицензирование, и объект будет полностью готов к приему первых пациентов", - цитирует ведомство слова губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Бочарова</a>, который во вторник провел рабочее совещание в строящейся больнице.По информации администрации, штат в новом медучреждении уже укомплектован, персонал прошел подготовку.

https://ria.ru/20200923/stoimost-1577666283.html

волгоградская область

волжский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, волгоградская область, волжский, общество