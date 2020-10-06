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Волгоградская область
https://ria.ru/20201006/bolnitsa-1578366349.html
В Волгоградской области откроют новую инфекционную больницу на 120 мест
Новая инфекционная больница, рассчитанная на 120 койко-мест, откроется в городе Волжский Волгоградской области в ноябре, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:27
2020-10-06T10:27
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
волжский
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости.</strong> Новая инфекционная больница, рассчитанная на 120 койко-мест, откроется в городе <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжский</a> <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> в ноябре, сообщает пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что в апреле в Волжском началось строительство новой инфекционной больницы, она будет принимать детей и взрослых, ее оборудуют боксами системы Мельцера. По данным властей, больница будет необходима не только в период пандемии коронавирусной инфекции. После нее здесь будут принимать больных не только из Волжского, но также из близлежащих районов области. По информации администрации области, строительство ведется быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.По данным ведомства, первый блок больницы полностью готов, завершаются работы во втором. Отмечается, что на территории построены лаборатория, хозяйственный корпус, кислородная станция и другие объекты."Все выполняется в графике: до 1 ноября завершатся все строительные работы, в начале месяца будет проведено лицензирование, и объект будет полностью готов к приему первых пациентов", - цитирует ведомство слова губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Бочарова</a>, который во вторник провел рабочее совещание в строящейся больнице.По информации администрации, штат в новом медучреждении уже укомплектован, персонал прошел подготовку.
https://ria.ru/20200923/stoimost-1577666283.html
волгоградская область
волжский
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андрей бочаров, волгоградская область, волжский, общество

В Волгоградской области откроют новую инфекционную больницу на 120 мест

10:27 06.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Новая инфекционная больница, рассчитанная на 120 койко-мест, откроется в городе Волжский Волгоградской области в ноябре, сообщает пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что в апреле в Волжском началось строительство новой инфекционной больницы, она будет принимать детей и взрослых, ее оборудуют боксами системы Мельцера. По данным властей, больница будет необходима не только в период пандемии коронавирусной инфекции. После нее здесь будут принимать больных не только из Волжского, но также из близлежащих районов области. По информации администрации области, строительство ведется быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.
По данным ведомства, первый блок больницы полностью готов, завершаются работы во втором. Отмечается, что на территории построены лаборатория, хозяйственный корпус, кислородная станция и другие объекты.
"Все выполняется в графике: до 1 ноября завершатся все строительные работы, в начале месяца будет проведено лицензирование, и объект будет полностью готов к приему первых пациентов", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова, который во вторник провел рабочее совещание в строящейся больнице.
По информации администрации, штат в новом медучреждении уже укомплектован, персонал прошел подготовку.
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Волгоградская областьАндрей БочаровВолгоградская областьВолжскийОбщество
 
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