https://ria.ru/20201006/bolezn-1578501808.html
Асмус рассказала о болезни, из-за которой не может сниматься в кино
Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала на странице в Instagram о своем диагнозе. Девушка покрылась сыпью, которая была вызвана дерматитом. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:48
2020-10-06T18:48
2020-10-06T18:48
шоубиз
кристина асмус
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> рассказала на странице в Instagram о своем диагнозе. Девушка покрылась сыпью, которая была вызвана дерматитом.Артистка обнаружила изменения на коже, когда проснулась перед съемочным днем. Высыпания локализовались на лице, шее и спине. Асмус незамедлительно обратилась к врачу, который определил заболевание.— У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно, предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное — надо воздержаться от косметики. А у меня съемки "летят", репертуар в театре расписан, и показы "Китобоя" с обсуждением. Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмет себя в руки, — сообщила знаменитость в социальной сети.Пользователи Сети поддержали Кристину и пожелали ей скорейшего выздоровления:— Если Вы и дальше будете думать, что ваш организм за сутки возьмет себя в руки, то в будущем ничего хорошего из этого не выйдет. Берегите себя.— Организм экстренно не возьмет себя в руки, пока Кристина не возьмет отпуск.— Это, скорее всего, из-за частого ношения маски. Все учителя на него жалуются, так что будьте аккуратнее.— Кристиночка, не переживай. Все будет хорошо!— Выздоравливайте скорее!
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/asmus-1578462810.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Актриса театра и кино Кристина Асмус
рассказала на странице в Instagram о своем диагнозе. Девушка покрылась сыпью, которая была вызвана дерматитом.
Артистка обнаружила изменения на коже, когда проснулась перед съемочным днем. Высыпания локализовались на лице, шее и спине. Асмус незамедлительно обратилась к врачу, который определил заболевание.
— У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно, предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное — надо воздержаться от косметики. А у меня съемки "летят", репертуар в театре расписан, и показы "Китобоя" с обсуждением. Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмет себя в руки, — сообщила знаменитость в социальной сети.
Пользователи Сети поддержали Кристину и пожелали ей скорейшего выздоровления:
— Если Вы и дальше будете думать, что ваш организм за сутки возьмет себя в руки, то в будущем ничего хорошего из этого не выйдет. Берегите себя.
— Организм экстренно не возьмет себя в руки, пока Кристина не возьмет отпуск.
— Это, скорее всего, из-за частого ношения маски. Все учителя на него жалуются, так что будьте аккуратнее.
— Кристиночка, не переживай. Все будет хорошо!
— Выздоравливайте скорее!