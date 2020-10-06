https://ria.ru/20201006/bolezn-1578501808.html

Асмус рассказала о болезни, из-за которой не может сниматься в кино

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала на странице в Instagram о своем диагнозе. Девушка покрылась сыпью, которая была вызвана дерматитом. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:48

2020-10-06T18:48

2020-10-06T18:48

шоубиз

кристина асмус

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> рассказала на странице в Instagram о своем диагнозе. Девушка покрылась сыпью, которая была вызвана дерматитом.Артистка обнаружила изменения на коже, когда проснулась перед съемочным днем. Высыпания локализовались на лице, шее и спине. Асмус незамедлительно обратилась к врачу, который определил заболевание.— У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно, предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное — надо воздержаться от косметики. А у меня съемки "летят", репертуар в театре расписан, и показы "Китобоя" с обсуждением. Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмет себя в руки, — сообщила знаменитость в социальной сети.Пользователи Сети поддержали Кристину и пожелали ей скорейшего выздоровления:— Если Вы и дальше будете думать, что ваш организм за сутки возьмет себя в руки, то в будущем ничего хорошего из этого не выйдет. Берегите себя.— Организм экстренно не возьмет себя в руки, пока Кристина не возьмет отпуск.— Это, скорее всего, из-за частого ношения маски. Все учителя на него жалуются, так что будьте аккуратнее.— Кристиночка, не переживай. Все будет хорошо!— Выздоравливайте скорее!

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/asmus-1578462810.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус