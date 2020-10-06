https://ria.ru/20201006/biryukov-1578394191.html

Петр Бирюков: самовосстанавливающиеся ЛЭП появились в Москве

Московские энергетики проводят испытания уникального оборудования, которое позволяет избежать обрыва линий электропередачи даже в случае падения на них дерева,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:04

2020-10-06T12:04

2020-10-06T12:09

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Московские энергетики проводят испытания уникального оборудования, которое позволяет избежать обрыва линий электропередачи даже в случае падения на них дерева, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что первые такие ЛЭП появились в поселении Новофедоровское (ТиНАО).Заммэра пояснил, что уникальные технические особенности нового оборудования помогают распределять и натягивать провод в пролетах при падении высокого дерева."Благодаря распределению нагрузки исключается обрыв самонесущего изолированного провода и падение опор, электроэнергия продолжает поступать в дома потребителей", - подчеркнул Бирюков.Он уточнил, что новое оборудование прошло испытания в реальных условиях: специально срубленное сухое дерево при падении на провод не привело к повреждению линии и отключению потребителей.Бирюков отметил, что по результатам эксплуатации будет принято решение о дальнейшем массовом применении новой технологии.

https://ria.ru/20200930/most-1577998094.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва