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Петр Бирюков: самовосстанавливающиеся ЛЭП появились в Москве
Московские энергетики проводят испытания уникального оборудования, которое позволяет избежать обрыва линий электропередачи даже в случае падения на них дерева,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:04
2020-10-06T12:09
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Московские энергетики проводят испытания уникального оборудования, которое позволяет избежать обрыва линий электропередачи даже в случае падения на них дерева, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что первые такие ЛЭП появились в поселении Новофедоровское (ТиНАО).Заммэра пояснил, что уникальные технические особенности нового оборудования помогают распределять и натягивать провод в пролетах при падении высокого дерева."Благодаря распределению нагрузки исключается обрыв самонесущего изолированного провода и падение опор, электроэнергия продолжает поступать в дома потребителей", - подчеркнул Бирюков.Он уточнил, что новое оборудование прошло испытания в реальных условиях: специально срубленное сухое дерево при падении на провод не привело к повреждению линии и отключению потребителей.Бирюков отметил, что по результатам эксплуатации будет принято решение о дальнейшем массовом применении новой технологии.
https://ria.ru/20200930/most-1577998094.html
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петр бирюков, москва

Петр Бирюков: самовосстанавливающиеся ЛЭП появились в Москве

12:04 06.10.2020 (обновлено: 12:09 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Московские энергетики проводят испытания уникального оборудования, которое позволяет избежать обрыва линий электропередачи даже в случае падения на них дерева, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.
Он отметил, что первые такие ЛЭП появились в поселении Новофедоровское (ТиНАО).
"На воздушных линиях устанавливается новейшее инновационное оборудование, которое наделяет их функцией самовосстановления. Это позволит предотвратить технологические нарушения, вызванные повреждением воздушной линии и не допустить перерывов в электроснабжении потребителей", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что уникальные технические особенности нового оборудования помогают распределять и натягивать провод в пролетах при падении высокого дерева.
"Благодаря распределению нагрузки исключается обрыв самонесущего изолированного провода и падение опор, электроэнергия продолжает поступать в дома потребителей", - подчеркнул Бирюков.
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Он уточнил, что новое оборудование прошло испытания в реальных условиях: специально срубленное сухое дерево при падении на провод не привело к повреждению линии и отключению потребителей.
Бирюков отметил, что по результатам эксплуатации будет принято решение о дальнейшем массовом применении новой технологии.
 
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Петр БирюковМосква
 
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