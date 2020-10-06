https://ria.ru/20201006/bilety-1578410322.html

В Москве продажу билетов в учреждения культуры переведут в онлайн

В ближайшее время продажа билетов в культурно-досуговые учреждения будет переведена в электронный вид, кассы прекратят работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:54

2020-10-06T12:54

2020-10-06T12:59

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40799/29/407992962_0:212:2889:1837_1400x0_80_0_0_a0411c89f12cfa0259f3583d4f989f8e.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В ближайшее время продажа билетов в культурно-досуговые учреждения будет переведена в электронный вид, кассы прекратят работу, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном блоге во вторник.Он отметил, что это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки."Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры", - добавил мэр.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/teatr-1578038023.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество