Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/bilety-1578410322.html
В Москве продажу билетов в учреждения культуры переведут в онлайн
В ближайшее время продажа билетов в культурно-досуговые учреждения будет переведена в электронный вид, кассы прекратят работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:54
2020-10-06T12:59
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40799/29/407992962_0:212:2889:1837_1400x0_80_0_0_a0411c89f12cfa0259f3583d4f989f8e.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В ближайшее время продажа билетов в культурно-досуговые учреждения будет переведена в электронный вид, кассы прекратят работу, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном блоге во вторник.Он отметил, что это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки."Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры", - добавил мэр.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/teatr-1578038023.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40799/29/407992962_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_8e77d9886aaec2aa6c882353018d4bd8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество

В Москве продажу билетов в учреждения культуры переведут в онлайн

12:54 06.10.2020 (обновлено: 12:59 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТеатральные кассы в Москве
Театральные кассы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ближайшее время продажа билетов в культурно-досуговые учреждения будет переведена в электронный вид, кассы прекратят работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге во вторник.
"В ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу", - рассказал Собянин.
Он отметил, что это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.
"Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры", - добавил мэр.
Здание Государственного Театра Наций в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 11:19
Премьеры октября: Гришковец в "Современнике" и "Горбачев" в Театре Наций
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
22:23Ереван опроверг заявление об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
22:15Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Лента новостейМолния