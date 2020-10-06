https://ria.ru/20201006/bezdomnye-1578508194.html

Эксперты рассказали, как решить проблему бездомных в московских подъездах

Участники круглого стола в НКО "Благосфера" рассказали, что делать с бездомными, которые оказались в подъезде жилого дома, и как организовать социализацию и... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:24

2020-10-06T19:24

2020-10-06T19:24

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Участники круглого стола в НКО "Благосфера" рассказали, что делать с бездомными, которые оказались в подъезде жилого дома, и как организовать социализацию и защиту таких людей во время эпидемии коронавируса в Москве.Круглый стол "Бездомные рядом с другими людьми: как примирить милость и безопасность?" прошел в НКО "Благосфера", видеозапись доступна на YouTube.Бездомный в подъездеКак отметил иерей Олег Вышинский, который в 2007 году возглавил православную службу помощи бездомным "Автобус Милосердия", бездомные – это личности и к ним надо относиться соответственно."Если в вашем подъезде бездомный, ему можно предложить еду, помощь соцработника ("Социальный патруль" в Москве, 8(499)357-01-80 – ред.), а после спросить: "Могу ли я чем-то еще помочь?". Если бездомный отказывается, можно попросить: "Покиньте, пожалуйста, это место, иначе я вызову полицию", - сказал иерей.Впрочем, не надо стесняться и высказывать свой негатив в отношении того, что делает человек, отметил священник. "Можно отругать бездомного, если он делает что-то плохое, вызвать полицию: есть кодекс об административных правонарушениях", - подчеркнул представитель Церкви.Основатель и директор центра "Дом друзей" Лана Журкина добавила, что "добро нельзя совершить насильно": многие просто не хотят принять помощь, особенно те, кто уже давно на улице. Таким людям, отмечает она, часто нужна квалифицированная психиатрическая помощь. В целом, по ее словам, бездомные в подъездах – открытый вопрос для полиции, НКО и жителей, поскольку "каждый раз это новая история с привлечением разных людей"."Поэтому Москве очень нужно большое количество пунктов обогрева или первичного приема, в которые может прийти переночевать любой человек. Тогда полиция сможет вывести бездомного из подъезда, отвезти в этот пункт", - подчеркнула эксперт.Переносчики COVID-19Глава "Дома друзей" рассказала, что во время эпидемии коронавируса, ЦСА "Люблино" ("Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки", подведомственный департаменту труда и социальной защиты Москвы) закрылось на карантин и многие из тех, кто там находился, перекочевали на площадки проекта "Убежище"."На время карантина мы арендовали шесть хостелов и принимали всех. А когда ЦСА "Люблино" закрылся на карантин, люди оттуда пришли к нам", - рассказала Журкина.Он обратила внимание на то, что во время эпидемии бездомных зачастую не брали в обсерваторы на лечение. "К нам "скорая" привезла бездомного, пролежавшего три дня в больнице, с выпиской, что у него COVID-19, и предписанием изолироваться. Были бездомные (больные COVID-19 –ред.), которые попадали в обсерваторы, но большинство выходили на улицу и становились разносчиками COVID -19. В итоге мы открыли свой обсерватор, через который прошло более 200 человек", - сказала глава "Дома друзей".Бездомные работяги"Через проект "Убежище" прошли 3995 человек, из которых 425 были трудоустроены", - рассказала Журкина. Она отметила, что в основном работу нашли те, кто недавно попал на улицу, у кого был стимул работать и есть семья. Причем из "Убежища" людей не выгоняли, когда они трудоустраивались, а предлагали сначала накопить денег и снять жилье, подчеркнула она.Среди причин бездомности в Москве эксперты назвали черный рынок рабочей силы и безответственность работодателей."В "Убежище" к нам приходили целыми строительными бригадами. Правильно говорят о безответственности работодателей: они быстро свернули стройки, не выплатили людям деньги и люди остались без всего и без возможности уехать домой. Трудяги, которые привыкли работать, говорили: "Мы покрутимся на вокзале неделю, найдем работу". В результате один заболел COVID-19, другой получил травму, третий потерял паспорт: такие люди рискуют остаться бездомными", - подчеркнула Журкина.Московская пропискаВ свою очередь, руководитель приюта "Теплый прием" Илья Кусков отметил бюрократические проблемы при устройстве бездомных.По его словам, в Москве много машин из Подмосковья, "но дороги в столице ремонтирует Москва, а не область", и в вопросе бездомных подход должен быть таким же. "Если в "ЦСА Люблино" начнут помогать всем, количество бездомных может уменьшиться", - заключил он.Как отметила руководитель направления помощи бездомным синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Ирина Мешкова, существующей системе помощи бездомным уже 30 лет и ее надо менять."Москва могла бы стать экспериментальной площадкой, где можно построить умную систему помощи бездомным. В столице большие ресурсы, отлажена помощь, конструктивное волевое правительство, есть опыт помощи бездомным. Нужно услышать НКО: знаний и компетенций достаточно", - подытожила представитель Русской церкви.По экспертным оценкам, которые приводит синодальный отдел, численность бездомных в России составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек. При поддержке Русской православной церкви организована работа более 90 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых.

https://rsport.ria.ru/20200928/zagitova-1577890516.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/1577314897.html

https://ria.ru/20200603/1572431961.html

https://ria.ru/20200924/produkty-1577697591.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь