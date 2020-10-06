https://ria.ru/20201006/bazy-1578293122.html

"Поставили перед фактом": чем Европа заплатит за военные базы США

Десятки тысяч солдат, новое вооружение и колоссальные расходы — в Польше всерьез задумались о цене американских военных баз на своей территории. Местные СМИ... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:08

россия

прибалтика

министерство обороны сша

нато

польша

право и справедливость

варшава

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Десятки тысяч солдат, новое вооружение и колоссальные расходы — в Польше всерьез задумались о цене американских военных баз на своей территории. <a href="https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/w-polsce-ma-powstac-wiecej-amerykanskich-baz-wojskowych-kto-za-to-zaplaci/6n2em7w">Местные СМИ</a> сообщают, что после переброски дополнительных сил США Варшаве придется выложить миллиарды долларов. О том, что включат в счет, — в материале РИА Новости.All inclusive по-польскиВ середине августа Вашингтон и Варшава подписали соглашение об усилении американского контингента в Польше. Согласно документу, в страну направят еще тысячу военнослужащих и их общая численность достигнет шести тысяч. По словам президента Польши Анджея Дуды, в случае опасности поляки и американцы встанут плечом к плечу против общего врага. "Враг" — это, естественно, Россия. Кроме того, Вашингтон готов "обеспечить безопасность" Украины и стран Прибалтики.По понятным причинам Дуда не упомянул, что переброска американских войск — отнюдь не благотворительная акция, а на их содержание из бюджета Польши придется выделить миллиарды долларов. Об этом сказано в дополнительном соглашении к основному договору, уточняющему обязательства сторон. Так, польские журналисты выяснили, что американцам предоставят объекты в двадцати населенных пунктах: Пентагон решил не ограничиваться несколькими крупными базами, а равномерно рассредоточить живую силу по всей стране. Ответственность за максимально комфортное размещение солдат возложили, естественно, на принимающую сторону — поляки должны оборудовать места дислокации, построить или отремонтировать жилье. Более того, Варшава услужливо берет на себя расходы на отопление, электричество, водоснабжение, вывоз мусора и охрану объектов, будет платить за питание американцев и даже за клининговые услуги. Ко всему прочему военные из США получат льготы: смогут бесплатно использовать железные дороги и аэродромы, им не надо будет вносить навигационные сборы, оплачивать обслуживание авиатехники и стоянку самолетов.Несмотря на и без того курортные условия, Пентагон оставил за собой право расширить список требований, а Польша согласно договору должна все беспрекословно одобрить и оплатить. В частности, предусматриваются "срочные оперативные потребности вооруженных сил США". Например, в ходе учений американцы могут бесплатно пользоваться муниципальной и даже частной собственностью поляков.Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев пояснил в беседе РИА Новости, что такое обращение с союзниками — норма для американцев."Еще несколько лет назад они вели активную информационную работу в странах третьего мира, разъясняя, какие экономические преимущества дает американская военная база, — говорит он. — Красочные буклеты и презентации расписывали, как пополнится госбюджет, сколько рабочих мест будет создано. Но все изменилось с приходом Трампа. Он, как истинный бизнесмен, предложил концепцию "экспорта безопасности". Смысл в том, что платить за все должны союзники". Судьба НАТОВпрочем, одними лишь расходами на содержание американских солдат Польше не обойтись: уже заключены миллиардные контракты на закупку комплексов противовоздушной обороны "Пэтриот" и истребителей пятого поколения F-35. Эти системы, указывают эксперты, не столь необходимы польской армии, чтобы тратить на них колоссальные средства.По мнению членов правящей партии Польши "Право и справедливость", если Дональд Трамп выиграет очередные выборы, дальнейшие перспективы развития НАТО могут вообще оказаться под вопросом. Приоритетный театр боевых действий США сместился в Азию и уже поступают предложения о создании нового военного блока с участием азиатских стран. А сразу два альянса Вашингтон вряд ли потянет."Поэтому партия старается выстроить двусторонние отношения с США, о чем свидетельствуют гигантские траты на американское оружие, — отмечает специалист по Польше Станислав Стремидловский. — Для чего Варшава покупает комплексы "Пэтриот", еще понять можно — ведь это оборонительные системы. Но зачем ей несколько десятков истребителей F-35 — непонятно. Кроме того, поляков могут обязать каждый раз запрашивать разрешение на применение этих самолетов".По данным эксперта, на инфраструктуру, питание американцев, жилье, склады оружия выделяют порядка пятисот миллионов злотых (около 130 миллионов долларов) в год. При этом Стремидловский уверен, что в соглашении между США и Польшей имеются пока не обнародованные пункты, определяющие дополнительные обязанности сторон."Чиновники утверждают, что поляки заработают гораздо больше, — добавляет специалист. — В доказательство приводят сведения о размещении американских военных в Великобритании и Испании. Так, Лондон получает 1,3 миллиарда долларов в год, а Мадрид — шестьсот миллионов. Но в этих странах американские базы постоянные, а в Польше — временные. Поэтому вполне возможно, что власти не оглашают всех расходов, которые понесет страна, учитывая разницу между постоянным и ротационным размещением". Куреев, в свою очередь, напомнил известную фразу, приписываемую Наполеону: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую". "Так в итоге и случилось в Восточной Европе, — уверен эксперт. — Страны Балтии, не имеющие ВВС, вкладываются в поддержание инфраструктуры военно-воздушных баз с миссиями их союзников. И не США платит Польше, а, наоборот, Варшава берет на себя расходы, связанные с переброской контингента США. Пентагон только перечисляет военным зарплату". Стабильная прибыльПольша — не единственный американский союзник, с которого берут большие деньги за покровительство. Весной стало известно, что Вашингтон потребовал от Южной Кореи в пять раз увеличить плату за содержание своих войск в стране.Сейчас корейцам это обходится в миллиард долларов в год. Американцы настаивали на пяти миллиардах, но затем снизили требования до четырех. Корея готова добавить лишь десять процентов, на что администрация Трампа не согласна.Переговоры зашли в тупик, и Вашингтон ставит Сеулу ультиматумы. Например, угрожает массовым сокращением обслуживающего персонала военных баз, состоящего в основном из местного населения.Другие постоянные должники США — прибалтийские участники НАТО, тратящие на оборонные расходы не менее двух процентов ВВП. Часть этих денег уходит на содержание иностранных солдат во время регулярных учений, а львиная доля — на приобретение американской техники. Так, в августе Литва закупила у США ракеты для противотанковых комплексов Javelin на сумму 31 миллион долларов, а в июле Госдепартамент одобрил продажу литовской армии партии вертолетов UH-60M Black Hawk за 380 миллионов долларов. До этого страны договорились о поставке пятисот бронеавтомобилей на 170 миллионов долларов.Похожая ситуация в соседних Латвии и Эстонии. Американцы буквально заставляют правительства этих стран покупать технику "Made in USA", чем вызывают у многих политиков открытое недовольство. В частности, мэр латвийского города Вентспилс Айварс Лембергс пожаловался, что НАТО не дает развиваться военно-промышленному комплексу страны. По его словам, когда Латвия была в Варшавском договоре, семь процентов ВВП приходилось на ВПК, а теперь — ноль. Варшавский договор, отметил политик, был более лоялен и близок Латвии, чем Североатлантический альянс. Соединенные Штаты же абсолютно не доверяют Риге и не хотят, чтобы страна развивала собственный военно-промышленный комплекс, пополняя за счет этого бюджет. Справедливости ради стоит отметить, что США все же выделяют небольшие суммы на обустройство военной инфраструктуры в Прибалтике. Например, около пятидесяти миллионов долларов потратят на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве. Однако есть жесткое условие: контракты на выполнение работ — только с американскими компаниями.

https://ria.ru/20200819/1575931984.html

https://ria.ru/20200805/1575346111.html

https://ria.ru/20200615/1572812379.html

Baba Jaga "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним что хошь"... Эту песню надо сделать гимном вассалов США. Какими же надо быть "чудаками", чтобы свою землю подставлять под удар стратегического оружия, ради того, чтобы показать лояльность. Да еще и подписаться на эти дикие расходы на никому не нужное железо. Ведь все эти аэродромы взлетят на воздух в первые же минуты, не дай Бог начнется! Вместе со всеми чокнутыми польскими поклонниками. Польская правящая группировка - одна из самых гнусных. Живут с денег немецких, а гавкают не только на нас, но и на них. 125

Denis Inkognito У Польши старческий маразм. Обостренный фантазиями на тему былых ампутаций в анамнезе. Это понятно. 81

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прибалтика, министерство обороны сша, нато, польша, право и справедливость, варшава, безопасность, в мире