https://ria.ru/20201006/bank-1578447661.html

"Траст" думает над отказом от банковской лицензии и трансформацией в фонд

Банк непрофильных активов "Траст" думает над отказом от банковской лицензии и трансформации в фонд, при этом ожидает, что прекратит свое существование как... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:22

2020-10-06T15:22

2020-10-06T15:22

банк траст

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости/Прайм.</strong> Банк непрофильных активов "<a href="https://ria.ru/organization_bank_Trast" target="_blank">Траст</a>" думает над отказом от банковской лицензии и трансформации в фонд, при этом ожидает, что прекратит свое существование как юрлицо в 2023 году, сообщил РИА Новости глава банка Александр Соколов.Так, по словам главы "Траста", такой риск существует по отношению к разбирательствам в рамках кипрской судебной системы, где у банка есть ряд споров. Кроме того, он допустил, что некоторые из крупных активов могут не найти своего покупателя до конца 2023 года, их придется реализовывать в 2024-2025 годах.Глава "Траста" отметил, что банк свое существование как юридическое лицо с большой долей вероятности прекратит до конца 2023 года. "Мы думаем над тем, что, может быть, с какого-то периода нам будет не нужна уже банковская лицензия, и более правильная форма собственности у нас будет фонд, а не банк. Мы над этим тоже работаем и в течение какого-то времени определимся и откроем диалог с акционером", - заключил он.Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Изначально планировалось, что данная структура будет именно фондом, однако затем было принято решение оставить банковскую лицензию.

https://realty.ria.ru/20200804/1575334617.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк траст, новости компаний - экономика