https://ria.ru/20201006/azerbaydzhan-1578431864.html

Баку приказал спланировать удары по инфраструктуре противника

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов приказал спланировать удары "по военно-стратегической инфраструктуре противника" с применением вооружений, обладающих РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:18

2020-10-06T14:18

2020-10-06T14:30

закир гасанов

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578017245_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_54ca9daa4000eb8137624185a4797668.jpg

<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zakir_Gasanov/" target="_blank" data-auto="true">Закир Гасанов</a> приказал спланировать удары "по военно-стратегической инфраструктуре противника" с применением вооружений, обладающих большой разрушительной силой.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Hesen Mamedov Армения должна освободить международно признанные территории Азербайджана: В связи с этим имеются 4 резолюции СБ ООН, страны-члены ООН должны уважать эти резолюции 44

Апорт Апсыкьян Вот и ответка на постоянные провокации и угрозы армянских террористов применить Искандеры.. 41

4

сша

армения

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закир гасанов, сша, армения, азербайджан, в мире