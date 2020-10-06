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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/azerbaydzhan-1578431864.html
Баку приказал спланировать удары по инфраструктуре противника
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов приказал спланировать удары "по военно-стратегической инфраструктуре противника" с применением вооружений, обладающих РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:18
2020-10-06T14:30
закир гасанов
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zakir_Gasanov/" target="_blank" data-auto="true">Закир Гасанов</a> приказал спланировать удары "по военно-стратегической инфраструктуре противника" с применением вооружений, обладающих большой разрушительной силой.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Армения должна освободить международно признанные территории Азербайджана: В связи с этим имеются 4 резолюции СБ ООН, страны-члены ООН должны уважать эти резолюции
44
Вот и ответка на постоянные провокации и угрозы армянских террористов применить Искандеры..
41
4
сша
армения
азербайджан
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закир гасанов, сша, армения, азербайджан, в мире

Баку приказал спланировать удары по инфраструктуре противника

14:18 06.10.2020 (обновлено: 14:30 06.10.2020)
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов приказал спланировать удары "по военно-стратегической инфраструктуре противника" с применением вооружений, обладающих большой разрушительной силой.
"Министр приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗакир ГасановСШААрменияАзербайджанВ мире
 
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