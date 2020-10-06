https://ria.ru/20201006/atambaev-1578420409.html

Экс-президент Киргизии Атамбаев не прибыл на встречу со сторонниками

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не прибыл на встречу со сторонниками из-за проблем со здоровьем, сообщил его соратник и экс-премьер Сапар Исаков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:25

2020-10-06T13:25

2020-10-06T17:19

протесты в бишкеке

сапар исаков

алмазбек атамбаев

бишкек

единство

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> не прибыл на встречу со сторонниками из-за проблем со здоровьем, сообщил его соратник и экс-премьер <a href="http://ria.ru/person_Sapar_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Сапар Исаков</a>.Митинг сторонников экс-президента состоялся возле штаба Социал-демократической партии. Собравшиеся ждали речи Атамбаева, но он не пришел."Здоровье Алмазбека Шаршеновича резко ухудшилось, мы сами попросили его не приходить сюда", — заявил Исаков на митинге.Минувшей ночью протестующие в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности. Он находился под стражей после того, как в июне суд признал его виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Протесты в Бишкеке начались после того, как лидеры партий, не прошедших в парламент, не согласились с итогами выборов. Накануне в киргизской столице собрались около двух тысяч человек, требовавших отменить результаты выборов и провести повторное голосование. К вечеру начались столкновения с силовиками, а ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

https://ria.ru/20201006/protesty-1578419143.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сапар исаков, алмазбек атамбаев, бишкек, единство, киргизия, в мире