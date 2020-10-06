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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/atambaev-1578420409.html
Экс-президент Киргизии Атамбаев не прибыл на встречу со сторонниками
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не прибыл на встречу со сторонниками из-за проблем со здоровьем, сообщил его соратник и экс-премьер Сапар Исаков. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:25
2020-10-06T17:19
протесты в бишкеке
сапар исаков
алмазбек атамбаев
бишкек
единство
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> не прибыл на встречу со сторонниками из-за проблем со здоровьем, сообщил его соратник и экс-премьер <a href="http://ria.ru/person_Sapar_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Сапар Исаков</a>.Митинг сторонников экс-президента состоялся возле штаба Социал-демократической партии. Собравшиеся ждали речи Атамбаева, но он не пришел."Здоровье Алмазбека Шаршеновича резко ухудшилось, мы сами попросили его не приходить сюда", — заявил Исаков на митинге.Минувшей ночью протестующие в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности. Он находился под стражей после того, как в июне суд признал его виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Протесты в Бишкеке начались после того, как лидеры партий, не прошедших в парламент, не согласились с итогами выборов. Накануне в киргизской столице собрались около двух тысяч человек, требовавших отменить результаты выборов и провести повторное голосование. К вечеру начались столкновения с силовиками, а ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578419143.html
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html
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сапар исаков, алмазбек атамбаев, бишкек, единство, киргизия, в мире

Экс-президент Киргизии Атамбаев не прибыл на встречу со сторонниками

13:25 06.10.2020 (обновлено: 17:19 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не прибыл на встречу со сторонниками из-за проблем со здоровьем, сообщил его соратник и экс-премьер Сапар Исаков.
Митинг сторонников экс-президента состоялся возле штаба Социал-демократической партии. Собравшиеся ждали речи Атамбаева, но он не пришел.
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"Здоровье Алмазбека Шаршеновича резко ухудшилось, мы сами попросили его не приходить сюда", — заявил Исаков на митинге.
Минувшей ночью протестующие в Бишкеке освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности. Он находился под стражей после того, как в июне суд признал его виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.
Протесты в Бишкеке начались после того, как лидеры партий, не прошедших в парламент, не согласились с итогами выборов. Накануне в киргизской столице собрались около двух тысяч человек, требовавших отменить результаты выборов и провести повторное голосование. К вечеру начались столкновения с силовиками, а ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.
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Протесты в БишкекеСапар ИсаковАлмазбек АтамбаевБишкекЕдинствоКиргизияВ мире
 
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