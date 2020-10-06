https://ria.ru/20201006/atambaev-1578354786.html

В соцсетях появилось первое после освобождения фото Атамбаева

В интернете опубликовали первое после освобождения из-под стражи фото бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:28

2020-10-06T09:28

2020-10-06T11:52

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В интернете опубликовали первое после освобождения из-под стражи фото бывшего президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.Фотография появилась в <a href="https://www.facebook.com/kunduz.zholdubaeva" target="_blank">Facebook</a> соратницы Атамбаева Кундуз Джолдубаевой.Четвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательное собрание прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Накануне вечером начались столкновения демонстрантов с полицией. По данным Минздрава, в них пострадали около 600 человек, один человек погиб.Ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента, а затем двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи Атамбаева. В июне Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего президента виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, Атамбаева лишили государственных наград и имущества. Сам он заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. Сын экс-президента Сейитбек Атамбаев возглавляет одну из проигравших выборы партий "Социал-Демократы Кыргызстана".

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире