https://ria.ru/20201006/atambaev-1578354786.html
В соцсетях появилось первое после освобождения фото Атамбаева
В интернете опубликовали первое после освобождения из-под стражи фото бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:28
2020-10-06T09:28
2020-10-06T11:52
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В интернете опубликовали первое после освобождения из-под стражи фото бывшего президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.Фотография появилась в <a href="https://www.facebook.com/kunduz.zholdubaeva" target="_blank">Facebook</a> соратницы Атамбаева Кундуз Джолдубаевой.Четвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательное собрание прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Накануне вечером начались столкновения демонстрантов с полицией. По данным Минздрава, в них пострадали около 600 человек, один человек погиб.Ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента, а затем двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи Атамбаева. В июне Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего президента виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, Атамбаева лишили государственных наград и имущества. Сам он заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. Сын экс-президента Сейитбек Атамбаев возглавляет одну из проигравших выборы партий "Социал-Демократы Кыргызстана".
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
В интернете опубликовали первое после освобождения из-под стражи фото бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
.
Фотография появилась в Facebook
соратницы Атамбаева Кундуз Джолдубаевой.
Алмазбек Шаршенович передает всему народу пламенный привет!Опубликовано Kunduz Zholdubaeva Понедельник, 5 октября 2020 г.
"Алмазбек Шаршенович передает всему народу пламенный привет!" — написала она под снимком.
Четвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательное собрание прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Накануне вечером начались столкновения демонстрантов с полицией. По данным Минздрава, в них пострадали около 600 человек, один человек погиб.
Ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента, а затем двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи Атамбаева.
В июне Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего президента виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, Атамбаева лишили государственных наград и имущества. Сам он заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. Сын экс-президента Сейитбек Атамбаев возглавляет одну из проигравших выборы партий "Социал-Демократы Кыргызстана".