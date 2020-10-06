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https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html
Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
Протестующие в столице Киргизии освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:37
2020-10-06T02:17
протесты в бишкеке
алмазбек атамбаев
бишкек
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в столице Киргизии освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, передает корреспондент РИА Новости.Его вывели из здания ГКНБ после переговоров с начальством ведомства. Протестующие сразу обступили экс-президента и скандировали: "Атамбаев".Задержание экс-президентаКиргизские спецслужбы 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В ответ соратники экс-президента открыли огонь. Атамбаев сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по информации Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику <u><a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбаю Жээнбекову</a></u> в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов команды бывшего главы республики возбуждили уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Также 23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.Протесты в КиргизииУтром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент страны, начали акцию протеста в центре <u><a href="http://ria.ru/location_Bishkek/">Бишкека</a></u>. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора. В ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a>.Затем часть протестующих направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбек Атамбаев</a>. Его сын Сейитбек Атамбаев возглавляет одну из проигравших выборы партий “Социал-Демократы Кыргызстана”.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <u><a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a></u> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578334052.html
https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html
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протесты в бишкеке, алмазбек атамбаев, бишкек, в мире

Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева

01:37 06.10.2020 (обновлено: 02:17 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Протестующие в столице Киргизии освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Его вывели из здания ГКНБ после переговоров с начальством ведомства. Протестующие сразу обступили экс-президента и скандировали: "Атамбаев".

Задержание экс-президента

Киргизские спецслужбы 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В ответ соратники экс-президента открыли огонь. Атамбаев сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по информации Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов команды бывшего главы республики возбуждили уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Также 23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Протесты в Киргизии

Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент страны, начали акцию протеста в центре Бишкека. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора. В ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Киргизии.
Затем часть протестующих направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Его сын Сейитбек Атамбаев возглавляет одну из проигравших выборы партий “Социал-Демократы Кыргызстана”.
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Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
 
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Протесты в БишкекеАлмазбек АтамбаевБишкекВ мире
 
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