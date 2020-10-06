https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html

Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева

Протестующие в столице Киргизии освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:37

2020-10-06T01:37

2020-10-06T02:17

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в столице Киргизии освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, передает корреспондент РИА Новости.Его вывели из здания ГКНБ после переговоров с начальством ведомства. Протестующие сразу обступили экс-президента и скандировали: "Атамбаев".Задержание экс-президентаКиргизские спецслужбы 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В ответ соратники экс-президента открыли огонь. Атамбаев сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по информации Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику <u><a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбаю Жээнбекову</a></u> в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого против членов команды бывшего главы республики возбуждили уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Также 23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.Протесты в КиргизииУтром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент страны, начали акцию протеста в центре <u><a href="http://ria.ru/location_Bishkek/">Бишкека</a></u>. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора. В ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a>.Затем часть протестующих направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбек Атамбаев</a>. Его сын Сейитбек Атамбаев возглавляет одну из проигравших выборы партий “Социал-Демократы Кыргызстана”.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <u><a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a></u> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

https://ria.ru/20201006/protesty-1578334052.html

https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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