https://ria.ru/20201006/asmus-1578435312.html

Асмус пожаловалась на "катастрофические изменения" во внешности

Актриса и телеведущая Кристина Асмус рассказала в Instagram, что ее напугали изменения в собственной внешности. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:29

2020-10-06T14:29

2020-10-06T14:29

шоубиз

россия

кристина асмус

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156074/39/1560743949_0:47:2523:1466_1400x0_80_0_0_575f9222d162cc9903857a1a7071ad22.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> рассказала в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что ее напугали изменения в собственной внешности."Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало", — написала она.Асмус назвала случившееся катастрофой и заявила, что тщательно следит за состоянием кожи. Также она призналась, что съемочной команде из-за нее пришлось отменить рабочую смену.Артистка сообщила, что обратилась к врачам, и предположила, что этот "кошмар" мог быть вызван аллергией, реакцией организма на антибиотики или даже "сглазом".Подписчики Асмус в комментариях под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления и допустили, что причиной случившегося может быть реакция организма актрисы на стресс.

https://ria.ru/20201004/asmus-1578185564.html

6

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристина асмус, звезды