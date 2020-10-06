Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201006/asmus-1578435312.html
Асмус пожаловалась на "катастрофические изменения" во внешности
Актриса и телеведущая Кристина Асмус рассказала в Instagram, что ее напугали изменения в собственной внешности. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:29
2020-10-06T14:29
шоубиз
россия
кристина асмус
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156074/39/1560743949_0:47:2523:1466_1400x0_80_0_0_575f9222d162cc9903857a1a7071ad22.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> рассказала в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что ее напугали изменения в собственной внешности."Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало", — написала она.Асмус назвала случившееся катастрофой и заявила, что тщательно следит за состоянием кожи. Также она призналась, что съемочной команде из-за нее пришлось отменить рабочую смену.Артистка сообщила, что обратилась к врачам, и предположила, что этот "кошмар" мог быть вызван аллергией, реакцией организма на антибиотики или даже "сглазом".Подписчики Асмус в комментариях под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления и допустили, что причиной случившегося может быть реакция организма актрисы на стресс.
https://ria.ru/20201004/asmus-1578185564.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156074/39/1560743949_0:0:2329:1747_1400x0_80_0_0_642db194deda9c781b00eda34dc8b94f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кристина асмус, звезды

Асмус пожаловалась на "катастрофические изменения" во внешности

14:29 06.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актриса и телеведущая Кристина Асмус рассказала в Instagram, что ее напугали изменения в собственной внешности.
"Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало", — написала она.
Асмус назвала случившееся катастрофой и заявила, что тщательно следит за состоянием кожи. Также она призналась, что съемочной команде из-за нее пришлось отменить рабочую смену.
Артистка сообщила, что обратилась к врачам, и предположила, что этот "кошмар" мог быть вызван аллергией, реакцией организма на антибиотики или даже "сглазом".
Подписчики Асмус в комментариях под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления и допустили, что причиной случившегося может быть реакция организма актрисы на стресс.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 16:46Шоубиз
“Асмус уже не та”: фанаты разочарованы необычными образами актрисы
 
Обсудить6
ШоубизРоссияКристина Асмусзвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
22:23Ереван опроверг заявление об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
22:15Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Лента новостейМолния