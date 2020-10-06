https://ria.ru/20201006/asmus-1578435312.html
Асмус пожаловалась на "катастрофические изменения" во внешности
Актриса и телеведущая Кристина Асмус рассказала в Instagram, что ее напугали изменения в собственной внешности. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:29
2020-10-06T14:29
2020-10-06T14:29
шоубиз
россия
кристина асмус
звезды
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> рассказала в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что ее напугали изменения в собственной внешности."Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало", — написала она.Асмус назвала случившееся катастрофой и заявила, что тщательно следит за состоянием кожи. Также она призналась, что съемочной команде из-за нее пришлось отменить рабочую смену.Артистка сообщила, что обратилась к врачам, и предположила, что этот "кошмар" мог быть вызван аллергией, реакцией организма на антибиотики или даже "сглазом".Подписчики Асмус в комментариях под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления и допустили, что причиной случившегося может быть реакция организма актрисы на стресс.
https://ria.ru/20201004/asmus-1578185564.html
6
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристина асмус, звезды
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Актриса и телеведущая Кристина Асмус
рассказала в Instagram
, что ее напугали изменения в собственной внешности.
"Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало", — написала она.
Асмус назвала случившееся катастрофой и заявила, что тщательно следит за состоянием кожи. Также она призналась, что съемочной команде из-за нее пришлось отменить рабочую смену.
Артистка сообщила, что обратилась к врачам, и предположила, что этот "кошмар" мог быть вызван аллергией, реакцией организма на антибиотики или даже "сглазом".
Подписчики Асмус в комментариях под публикацией пожелали ей скорейшего выздоровления и допустили, что причиной случившегося может быть реакция организма актрисы на стресс.