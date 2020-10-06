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В Ставрополе суд арестовал экс-сенатора Дерева по делу о мошенничестве
Октябрьский районный суд заключил под стражу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:55
2020-10-06T11:55
вячеслав дерев
карачаево-черкесская республика (кчр)
ставрополь
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Октябрьский районный суд заключил под стражу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Derev/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Дерева</a> по делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Дерев, там их семь человек, обвиняются в мошенничестве по части четвертой", - сказал собеседник агентства.Другой источник, знакомый с ходом расследования, также сообщил, что Дерев задержан по статье УК РФ "Мошенничество", "инкриминируемое преступление совершено более 10 лет назад, срок давности привлечения к ответственности уже истек".На сайте Октябрьского суда говорится, что мера пресечения избрана вчера. Дело же поступило в суд в конце июля в отношении семерых человек. "В понедельник по ходатайству государственного обвинителя в отношении подсудимого Д., обвиняемого в хищении денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем обмана работников налогового органа РФ, организованной группой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении на сайте суда.В марте сообщалось, что Мосгорсуд <a href="https://ria.ru/20190301/1551481050.html" target="_blank">освободил из-под стражи</a> Дерева, обвиняемого в хищении 110 миллионов рублей. Экс-сенатор провел в СИЗО почти год. Его задержали в начале марта 2018-го в поселке Псыж в Карачаево-Черкесии, откуда этапировали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По данным следствия, Дерев сколотил преступную группу и похитил более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС. Как отмечали в СК РФ, это дело больше пяти лет, с 2012 года, безуспешно расследовалось региональными следователями, с мертвой точки процесс сдвинулся после передачи в центральный аппарат.
https://ria.ru/20190207/1550559288.html
ставрополь
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вячеслав дерев, карачаево-черкесская республика (кчр), ставрополь, происшествия

В Ставрополе суд арестовал экс-сенатора Дерева по делу о мошенничестве

11:55 06.10.2020
 
© Фото : Совет Федерации РФВячеслав Дерев
Вячеслав Дерев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Совет Федерации РФ
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ПЯТИГОРСК, 6 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд заключил под стражу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Дерев, там их семь человек, обвиняются в мошенничестве по части четвертой", - сказал собеседник агентства.
Другой источник, знакомый с ходом расследования, также сообщил, что Дерев задержан по статье УК РФ "Мошенничество", "инкриминируемое преступление совершено более 10 лет назад, срок давности привлечения к ответственности уже истек".
На сайте Октябрьского суда говорится, что мера пресечения избрана вчера. Дело же поступило в суд в конце июля в отношении семерых человек. "В понедельник по ходатайству государственного обвинителя в отношении подсудимого Д., обвиняемого в хищении денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем обмана работников налогового органа РФ, организованной группой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении на сайте суда.
Вячеслав Дерев - РИА Новости, 1920, 07.02.2019
7 февраля 2019, 19:29
СК исключил связь между экс-сенатором от КЧР Деревым и Арашуковым
В марте сообщалось, что Мосгорсуд освободил из-под стражи Дерева, обвиняемого в хищении 110 миллионов рублей. Экс-сенатор провел в СИЗО почти год. Его задержали в начале марта 2018-го в поселке Псыж в Карачаево-Черкесии, откуда этапировали в Москву. По данным следствия, Дерев сколотил преступную группу и похитил более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС. Как отмечали в СК РФ, это дело больше пяти лет, с 2012 года, безуспешно расследовалось региональными следователями, с мертвой точки процесс сдвинулся после передачи в центральный аппарат.
 
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Вячеслав ДеревКарачаево-Черкесская республика (КЧР)СтавропольПроисшествия
 
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