Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному выбору антисептика
06:25 06.10.2020 (обновлено: 12:11 06.10.2020)
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик против коронавирусной инфекции.
"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что стоит выбирать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80 процентов изопропилового или этилового спирта.
"В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.
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