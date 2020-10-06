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Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному выбору антисептика
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик против коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:25
2020-10-06T12:11
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коронавирус covid-19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик против коронавирусной инфекции.Отмечается, что стоит выбирать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80 процентов изопропилового или этилового спирта.Подчеркивается, что в инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному выбору антисептика

06:25 06.10.2020 (обновлено: 12:11 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаАнтисептический гель
Антисептический гель - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик против коронавирусной инфекции.

"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что стоит выбирать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80 процентов изопропилового или этилового спирта.
"В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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