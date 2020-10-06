https://ria.ru/20201006/antibiotiki-1578461128.html

Названы продукты, которых стоит избегать при приеме антибиотиков

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала в инстаграме о продуктах, которых стоит избегать во время приема антибиотиков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:17

2020-10-06T16:17

2020-10-06T17:46

зухра павлова

здоровье

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Эндокринолог и кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_zukhra-pavlova/" target="_blank" data-auto="true">Зухра Павлова</a> рассказала в <a href="https://www.instagram.com/doctorpavlova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> о продуктах, которых стоит избегать во время приема антибиотиков."Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки", — написала она.Также врач посоветовала на время лечения отказаться от сладких фруктов — например, бананов.Павлова подчеркнула, что разнообразить свой рацион можно кисломолочными продуктами, такими как йогурты без ягод и добавок, простокваша или кефир. Кроме того, она посоветовала обратить внимание на пищу, содержащую метионин. По словам врача, эта аминокислота содержится в красной икре, кальмарах, рыбе (например, скумбрии, минтае, судаке, щуке и горбуше), яйцах, твороге, сыре, чечевице и некоторых видах орехов. Также метионин можно получить из мяса — баранины, говядины и курятины. Помимо этого, Павлова отметила важность употребления продуктов, содержащих растительную клетчатку.Врач также назвала главное и самое простое правило, которого стоит придерживаться во время приема курса антибиотиков: пить много воды. По словам Павловой, взрослому человеку рекомендовано выпивать не менее полутора литров в сутки.

https://ria.ru/20201003/polza-1578153770.html

https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зухра павлова, здоровье, здоровье - общество, общество