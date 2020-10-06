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Над Антарктикой образовалась самая большая за десятилетие озоновая дыра
Метеорологи зафиксировали самую большую за последние годы озоновую дыру в Антарктике, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной метеорологической... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:43
2020-10-06T14:43
всемирная метеорологическая организация
антарктида
общество
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<strong>ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Метеорологи зафиксировали самую большую за последние годы озоновую дыру в Антарктике, заявила на брифинге официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_meteorologicheskaja_organizacija_VMO/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной метеорологической организации</a> Клэр Нуллис."Ученые Службы мониторинга атмосферы "Коперник" подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера", - сказала она.Нуллис напомнила, что озоновый слой защищает планету от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, появление озоновых дыр является сезонным явлением.По ее словам, озоновая дыра над Антарктикой стремительно росла с середины августа и достигла своего пика в начале октября с общей площадью порядка 24 миллионов квадратных километров. Сейчас площадь дыры составляет 23 миллиона квадратных километров, что выше среднего показателя за последнее десятилетие, она охватывает большую часть <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиды</a>.В ВМО подчеркивают, что появление озоновой дыры вновь указывает на необходимость соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химических веществ. По оценкам экспертов организации, применение прописанных в протоколе мер приведет к тому, что озоновый слой встанет на путь восстановления и сможет к 2060 году вернуться к уровню, который существовал до 1980 года.
https://ria.ru/20200501/1570864234.html
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всемирная метеорологическая организация, антарктида, общество

Над Антарктикой образовалась самая большая за десятилетие озоновая дыра

14:43 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАнтарктика
Антарктика - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Метеорологи зафиксировали самую большую за последние годы озоновую дыру в Антарктике, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.
"Ученые Службы мониторинга атмосферы "Коперник" подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера", - сказала она.
Нуллис напомнила, что озоновый слой защищает планету от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, появление озоновых дыр является сезонным явлением.
По ее словам, озоновая дыра над Антарктикой стремительно росла с середины августа и достигла своего пика в начале октября с общей площадью порядка 24 миллионов квадратных километров. Сейчас площадь дыры составляет 23 миллиона квадратных километров, что выше среднего показателя за последнее десятилетие, она охватывает большую часть Антарктиды.
В ВМО подчеркивают, что появление озоновой дыры вновь указывает на необходимость соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химических веществ. По оценкам экспертов организации, применение прописанных в протоколе мер приведет к тому, что озоновый слой встанет на путь восстановления и сможет к 2060 году вернуться к уровню, который существовал до 1980 года.
Озоновая дыра - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
1 мая, 15:02
Над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра
 
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Всемирная метеорологическая организацияАнтарктидаОбщество
 
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