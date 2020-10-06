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Туризм
https://ria.ru/20201006/antalya-1578396979.html
Более половины туристов прибыли в сентябре в Анталью из России
По данным управления культуры и туризма Антальи, в сентябре 2020 года из России на курорты прибыли 517 040 гостей, что составляет 51 процент от общего... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:14
2020-10-06T15:14
туризм
россия
туризм
туристы
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
великобритания
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>По данным управления культуры и туризма Антальи, в сентябре 2020 года из России на курорты прибыли 517 040 гостей, что составляет 51 процент от общего количества иностранцев, приехавших в эту турецкую провинцию, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52915.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Всего в первый осенний месяц в Анталье отдохнуло немногим более мллиона туристов (996 тысяч иностранцев и 22 тысячи турков, постоянно проживающих за пределами страны). Это на 54 процента меньше, чем в сентябре 2019 года.Первое место по количеству прибытий и доле в общем объеме иностранного турпотока в сентябре у России, на втором месте – Украина (169 244 человек), на третьем – Великобритания (81 615 человек).Всего за девять месяцев 2020 года (с 1 января по 30 сентября) в Анталью в общей сложности из 163 стран прибыли 2 576 537 путешественников. Россия по этим итогам тоже на первом месте (41,4 процента от всего турпотока, 1 000 831 турист).
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578112595.html
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Более половины туристов прибыли в сентябре в Анталью из России

15:14 06.10.2020
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. По данным управления культуры и туризма Антальи, в сентябре 2020 года из России на курорты прибыли 517 040 гостей, что составляет 51 процент от общего количества иностранцев, приехавших в эту турецкую провинцию, сообщает АТОР.
Всего в первый осенний месяц в Анталье отдохнуло немногим более мллиона туристов (996 тысяч иностранцев и 22 тысячи турков, постоянно проживающих за пределами страны). Это на 54 процента меньше, чем в сентябре 2019 года.
Первое место по количеству прибытий и доле в общем объеме иностранного турпотока в сентябре у России, на втором месте – Украина (169 244 человек), на третьем – Великобритания (81 615 человек).
Всего за девять месяцев 2020 года (с 1 января по 30 сентября) в Анталью в общей сложности из 163 стран прибыли 2 576 537 путешественников. Россия по этим итогам тоже на первом месте (41,4 процента от всего турпотока, 1 000 831 турист).
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