https://ria.ru/20201006/ananevy-1578464308.html

СК назвал сумму ущерба по делу братьев Ананьевых

Ущерб по делу братьев Ананьевых составил 87,2 миллиарда рублей, которые за несколько часов были выведены из России на Кипр и затем отмыты, сообщает официальный... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:32

2020-10-06T16:32

2020-10-06T16:38

дмитрий ананьев

алексей ананьев

россия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ущерб по делу братьев <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Ananev/" target="_blank" data-auto="true">Ананьевых</a> составил 87,2 миллиарда рублей, которые за несколько часов были выведены из России на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> и затем отмыты, сообщает официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20200723/1574821001.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий ананьев, алексей ананьев, россия, происшествия