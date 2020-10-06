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СК назвал сумму ущерба по делу братьев Ананьевых
Ущерб по делу братьев Ананьевых составил 87,2 миллиарда рублей, которые за несколько часов были выведены из России на Кипр и затем отмыты, сообщает официальный... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:32
2020-10-06T16:38
дмитрий ананьев
алексей ананьев
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ущерб по делу братьев <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Ananev/" target="_blank" data-auto="true">Ананьевых</a> составил 87,2 миллиарда рублей, которые за несколько часов были выведены из России на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> и затем отмыты, сообщает официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20200723/1574821001.html
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дмитрий ананьев, алексей ананьев, россия, происшествия

СК назвал сумму ущерба по делу братьев Ананьевых

16:32 06.10.2020 (обновлено: 16:38 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ущерб по делу братьев Ананьевых составил 87,2 миллиарда рублей, которые за несколько часов были выведены из России на Кипр и затем отмыты, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций", - сказала Петренко.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 19:39
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах против братьев Ананьевых
 
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Дмитрий АнаньевАлексей АнаньевРоссияПроисшествия
 
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