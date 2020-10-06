https://ria.ru/20201006/alabuga-1578501394.html

Татарстанская ОЭЗ "Алабуга" откроет особую зону в Новгородской области

Особая экономическая зона "Алабуга", признанная наиболее успешной в России в своей сфере, подписала соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью с целью... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:47

2020-10-06T18:47

2020-10-06T18:50

республика татарстан

новгородская область

республика татарстан (татарстан)

экономика

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<strong>КАЗАНЬ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Особая экономическая зона "Алабуга", признанная наиболее успешной в России в своей сфере, подписала соглашение о сотрудничестве с <a href="https://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast" target="_blank">Новгородской областью</a> с целью создания особой экономической зоны на территории региона, сообщает татарстанская ОЭЗ."Соглашение подписал губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев", - говорится в сообщении.Новая особая экономическая зона будет создана на территории Савинского сельского поселения Новгородского района общей площадью более 10 гектаров. Для создания промышленной инфраструктуры правительство области планирует осуществить инвестиции в объеме 5,6 миллиарда рублей. Предполагается, что направлениями работы новгородской ОЭЗ станут электронная промышленность, машиностроение, радиоэлектроника и фармацевтика.Как отметил губернатор Новгородской области, особую экономическую зону "Алабуга" знают во всем мире и рассматривают инвесторы из разных стран, поэтому использование опыта татарстанской ОЭЗ позволит добиться более серьёзного эффекта. Также, по словам Никитина, "Алабуга" накопила опыт не только в части привлечения инвестиций, но и в участии в федеральных программах финансирования. "Мы рады тому, что подписали соглашение с самой продвинутой командой в стране, и эта команда будет работать с нами для привлечения инвесторов", - сказал он.По словам Шагивалеева, руководство Новгородской области готово принимать нестандартные решения для развития региона. Кроме того, для работы команды "Алабуги" в области созданы все необходимые условия. "Нашей команде дан карт-бланш для того, чтобы работать на тех принципах, на которых работает "Алабуга". Поэтому мы считаем, что наш опыт может быть применен здесь", - отмети он.Ранее Шагивалеев сообщал, что ОЭЗ "Алабуга" в течение пяти лет планирует открыть 10 инвестплощадок в российских регионах. По его словам, по сути, это будет экспорт высокотехнологичных услуг из <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстана</a> – "Алабуга" будет являться управляющей компанией для площадок в других регионах.В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 57 компаний-резидентов. В их числе такие ведущие международные компании как 3M, Rockwool, Armstrong, Hayat. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 134,7 миллиарда рублей, объем заявленных инвестиций резидентов – 212 миллиардов рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано более 7 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20200120/1563646928.html

https://ria.ru/20190718/1556643367.html

новгородская область

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская область, республика татарстан (татарстан), экономика