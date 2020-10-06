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https://ria.ru/20201006/akula-1578238315.html
В Австралии серфер рассказал, как акула пыталась утащить его под воду
Семнадцатилетний Сав Марафиоти смог спастись от акулы, которая напала на него во время серфинга на Северном пляже Перта в районе Скарборо (Австралия), сообщает... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T00:19
2020-10-06T00:34
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Семнадцатилетний Сав Марафиоти смог спастись от акулы, которая напала на него во время серфинга на Северном пляже Перта в районе Скарборо (Австралия), <a href="https://www.9news.com.au/national/shark-attack-north-beach-perth-teen-pulled-under-reveals-fear-he-would-die/ed13b24c-5585-4eb0-b6c8-fbf6ce36cd86" target="_blank">сообщает</a> 9news.com.au."Я не могу объяснить, каково это, когда тебя хватает хищник, я никому такого не пожелаю", — рассказывает пострадавший.По его словам, в воде он почувствовал толчок и подумал, что это водоросли, опустил ногу, потом поднял ее. В это время акула схватила трос, которым серф крепится к спортсмену, и попыталась утащить Сава вниз.Марафиоти начал звать на помощь. "Я не знал, что делать, боялся, нервничал, кричал, но все отплывали от меня", — говорит он.Спортсмен был всего в 25 метрах от берега, когда акула утащила его под воду. Парень смог отстегнуть трос, бросил доску и подплыл к человеку, который и вытащил его на берег.Сеть мониторинга акул в Скарборо сейчас временно не работает, поэтому серферам и просто отдыхающим лучше проявлять повышенную бдительность. "Если вы хоть что-то подозрительное видите в воде, сообщите об этом. Иначе кто-то может пострадать или погибнуть", — призывает Сав.
https://ria.ru/20201002/akula-1578069359.html
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туризм, туристы, акулы, новости - туризм, австралия

В Австралии серфер рассказал, как акула пыталась утащить его под воду

00:19 06.10.2020 (обновлено: 00:34 06.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea WorldАкула у побережья Голд-Кост в Австралии
Акула у побережья Голд-Кост в Австралии - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea World
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Семнадцатилетний Сав Марафиоти смог спастись от акулы, которая напала на него во время серфинга на Северном пляже Перта в районе Скарборо (Австралия), сообщает 9news.com.au.
"Я не могу объяснить, каково это, когда тебя хватает хищник, я никому такого не пожелаю", — рассказывает пострадавший.
По его словам, в воде он почувствовал толчок и подумал, что это водоросли, опустил ногу, потом поднял ее. В это время акула схватила трос, которым серф крепится к спортсмену, и попыталась утащить Сава вниз.
Марафиоти начал звать на помощь. "Я не знал, что делать, боялся, нервничал, кричал, но все отплывали от меня", — говорит он.
Спортсмен был всего в 25 метрах от берега, когда акула утащила его под воду. Парень смог отстегнуть трос, бросил доску и подплыл к человеку, который и вытащил его на берег.
Сеть мониторинга акул в Скарборо сейчас временно не работает, поэтому серферам и просто отдыхающим лучше проявлять повышенную бдительность. "Если вы хоть что-то подозрительное видите в воде, сообщите об этом. Иначе кто-то может пострадать или погибнуть", — призывает Сав.
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