https://ria.ru/20201006/aktsii-1578460315.html

Банк "Открытие" намерен продать акции ВТБ и ждет благоприятного момента

Банк "Открытие" по-прежнему планирует продать акции ВТБ и ждет для этого благоприятного момента, сообщил РИА Новости глава кредитной организации Михаил... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:13

2020-10-06T16:13

2020-10-06T16:13

михаил задорнов

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> Банк "Открытие" по-прежнему планирует продать акции ВТБ и ждет для этого благоприятного момента, сообщил РИА Новости глава кредитной организации <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Zadornov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Задорнов</a>.В сентябре Задорнов говорил, что банковская группа "Открытие" планирует постепенно, при хорошей конъюнктуре продавать непрофильные для нее активы, а вырученные деньги вкладывать в новые проекты банка, и напомнил, что у "Открытия" еще осталось на балансе несколько крупных активов, в частности, акции <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>."Мы собираемся продавать акции ВТБ, безусловно, это наш не тот актив, который мы собираемся держать долго. Но для того чтобы его продать нужно иметь благоприятный момент", – сказал он агентству сегодня.Задорнов в связи с этим пояснил, что именно сейчас – неблагоприятный с точки зрения стоимости акций момент. "Сейчас банковский сектор – это не самый высококотируемый сектор экономики", – заключил глава "Открытия".Контролирующий акционер ВТБ – государство. <a href="http://ria.ru/organization_Rosimushhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Росимуществу</a> принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обычные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%. Группе "Открытие" в ВТБ принадлежит 14,83% голосующих акций.

https://ria.ru/20201006/bank-1578449709.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил задорнов, втб, новости компаний - экономика