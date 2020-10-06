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Банк "Открытие" намерен продать акции ВТБ и ждет благоприятного момента
Банк "Открытие" по-прежнему планирует продать акции ВТБ и ждет для этого благоприятного момента, сообщил РИА Новости глава кредитной организации Михаил... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:13
2020-10-06T16:13
михаил задорнов
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> Банк "Открытие" по-прежнему планирует продать акции ВТБ и ждет для этого благоприятного момента, сообщил РИА Новости глава кредитной организации <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Zadornov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Задорнов</a>.В сентябре Задорнов говорил, что банковская группа "Открытие" планирует постепенно, при хорошей конъюнктуре продавать непрофильные для нее активы, а вырученные деньги вкладывать в новые проекты банка, и напомнил, что у "Открытия" еще осталось на балансе несколько крупных активов, в частности, акции <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>."Мы собираемся продавать акции ВТБ, безусловно, это наш не тот актив, который мы собираемся держать долго. Но для того чтобы его продать нужно иметь благоприятный момент", – сказал он агентству сегодня.Задорнов в связи с этим пояснил, что именно сейчас – неблагоприятный с точки зрения стоимости акций момент. "Сейчас банковский сектор – это не самый высококотируемый сектор экономики", – заключил глава "Открытия".Контролирующий акционер ВТБ – государство. <a href="http://ria.ru/organization_Rosimushhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Росимуществу</a> принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обычные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%. Группе "Открытие" в ВТБ принадлежит 14,83% голосующих акций.
https://ria.ru/20201006/bank-1578449709.html
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михаил задорнов, втб, новости компаний - экономика

Банк "Открытие" намерен продать акции ВТБ и ждет благоприятного момента

16:13 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019) - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм. Банк "Открытие" по-прежнему планирует продать акции ВТБ и ждет для этого благоприятного момента, сообщил РИА Новости глава кредитной организации Михаил Задорнов.
В сентябре Задорнов говорил, что банковская группа "Открытие" планирует постепенно, при хорошей конъюнктуре продавать непрофильные для нее активы, а вырученные деньги вкладывать в новые проекты банка, и напомнил, что у "Открытия" еще осталось на балансе несколько крупных активов, в частности, акции ВТБ.
"Мы собираемся продавать акции ВТБ, безусловно, это наш не тот актив, который мы собираемся держать долго. Но для того чтобы его продать нужно иметь благоприятный момент", – сказал он агентству сегодня.
Задорнов в связи с этим пояснил, что именно сейчас – неблагоприятный с точки зрения стоимости акций момент. "Сейчас банковский сектор – это не самый высококотируемый сектор экономики", – заключил глава "Открытия".
Президент-председатель правления банка Открытие Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Задорнов: кредитный портфель банка "Открытие" за год вырастет на 25%
Контролирующий акционер ВТБ – государство. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обычные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%. Группе "Открытие" в ВТБ принадлежит 14,83% голосующих акций.
 
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Михаил ЗадорновВТБНовости компаний - Экономика
 
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