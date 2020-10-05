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https://ria.ru/20201005/zhivotnye-1578253861.html
Во Франции хотят запретить держать диких животных в цирках и дельфинариях
Министерство экологического развития Франции предложило принять ряд законов для защиты диких животных, их нельзя будет держать в передвижных цирках и... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:12
2020-10-05T19:12
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франция
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Министерство экологического развития Франции предложило принять ряд законов для защиты диких животных, их нельзя будет держать в передвижных цирках и дельфинариях, также в стране запретят разводить норок ради меха, <a href="https://euro-pulse.ru/news/vo-franczii-zapretyat-derzhat-dikih-zhivotnyh-v-czirkah-i-delfinariyah" target="_blank">сообщает</a> ЕвроПульс.По данным министерства, сейчас во французских передвижных цирках содержится около 500 хищников и примерно столько же травоядных животных. Судьба каждого из них будет решаться индивидуально, но на волю их выпускать не будут.Во Франции сейчас три дельфинария; помимо дельфинов там живут касатки, для которых тоже предстоит найти новый дом. Этот процесс, по мнению министерства, должен занять от семи до 10 лет. Также вступит в силу запрет на открытие новых дельфинариев.На исполнение закона планируют потратить восемь миллионов евро. Помимо адаптации животных деньги пойдут на поддержку заведений, где они "работали". Выступления надо будет переформатировать таким образом, чтобы в них не участвовали дикие животные.Запрет на разведение норок ради меха должен вступить в силу в ближайшие пять лет. За это время пушные фермы должны будут закрыться или перепрофилироваться. С 2000 года восемь стран ЕС полностью запретили пушное хозяйство на своей территории, а в некоторых этот процесс продолжается.
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туризм, дельфины, туристы, новости - туризм, франция

Во Франции хотят запретить держать диких животных в цирках и дельфинариях

19:12 05.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил МокрушинДельфин
Дельфин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство экологического развития Франции предложило принять ряд законов для защиты диких животных, их нельзя будет держать в передвижных цирках и дельфинариях, также в стране запретят разводить норок ради меха, сообщает ЕвроПульс.
По данным министерства, сейчас во французских передвижных цирках содержится около 500 хищников и примерно столько же травоядных животных. Судьба каждого из них будет решаться индивидуально, но на волю их выпускать не будут.
Во Франции сейчас три дельфинария; помимо дельфинов там живут касатки, для которых тоже предстоит найти новый дом. Этот процесс, по мнению министерства, должен занять от семи до 10 лет. Также вступит в силу запрет на открытие новых дельфинариев.
На исполнение закона планируют потратить восемь миллионов евро. Помимо адаптации животных деньги пойдут на поддержку заведений, где они "работали". Выступления надо будет переформатировать таким образом, чтобы в них не участвовали дикие животные.
Запрет на разведение норок ради меха должен вступить в силу в ближайшие пять лет. За это время пушные фермы должны будут закрыться или перепрофилироваться. С 2000 года восемь стран ЕС полностью запретили пушное хозяйство на своей территории, а в некоторых этот процесс продолжается.
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