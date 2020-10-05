https://ria.ru/20201005/zemletryasenie-1578216709.html
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:52
2020-10-05T12:52
2020-10-05T12:52
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи в <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихом океане</a> у юго-восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>."Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло в понедельник вечером по местному времени. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине почти 93 километра в 82 километрах южнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель службы.Отмечается, что жители некоторых районов <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> ощутили подземные толчки силой до трёх баллов.По предварительной информации краевого главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/zemletryasenie-1578179131.html
тихий океан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия