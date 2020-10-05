https://ria.ru/20201005/zarplata-1578200426.html
Стали известны вакансии в Москве с самой высокой зарплатой
Московские работодатели в октябре готовы платить более 200 тысяч рублей не только специалистам в IT-сфере, но и зубным техникам-керамистам, на зарплату выше 100 РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:07
2020-10-05T06:07
2020-10-05T06:07
работа.ру
россия
москва
зарплата
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Московские работодатели в октябре готовы платить более 200 тысяч рублей не только специалистам в IT-сфере, но и зубным техникам-керамистам, на зарплату выше 100 тысяч могут рассчитывать офтальмологи, руководители кадровых служб и преподаватели курсов для мастеров-бровистов, показало исследование сервиса <a href="http://ria.ru/organization_rabotaru/" target="_blank" data-auto="true">Работа.ру</a>.Сервис проанализировал базу вакансий и составил октябрьский рейтинг самых оплачиваемых предложений в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Согласно нему, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в начале октября в Москве стала должность зубного техника-керамиста с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен обладать опытом работы от трех лет, а также действующим сертификатом. Врач-офтальмолог в салоне оптики также может рассчитывать на зарплату до 160 000 рублей. В его обязанности будет входить консультирование клиентов, помощь в подборе очков и диагностика зрения.Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Так, Senior разработчик C# с опытом работы от двух лет может получать до 210 тысяч рублей в месяц, работая на удаленке. Соискатель должен уметь разбираться в чужом коде, знать теорию баз данных, а также иметь опыт разработки API.Backend-разработчику в онлайн-сервисе Сберавто готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц. Преимуществом будет знание языков Golang, go-kit и gRPC, опыт работы с программным обеспечением Docker и Kubernetes, а также опыт взаимодействия с фронтендом. Будущему сотруднику готовы предложить ДМС и возможность работать удаленно.Высокие зарплаты предлагают и репетиторам английского языка – от 80 до 120 тысяч рублей. Опыт работы специалиста должен составлять не менее пяти лет. Занятия будут проводиться по выходным и вечером в будни. Преподаватель курса для бровистов может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Преимуществом соискателя на данную вакансию будут опыт преподавания и составления образовательных программ.Зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц в Москве предлагают руководителю кадровой службы. Ему предстоит заниматься внедрением современных методов адаптации и оценки персонала, а также управлением полного кадрового учета. У кандидата должен быть опыт работы от трех лет в компаниях со штатом более тысячи человек.
https://ria.ru/20201005/zarplata-1578197900.html
3
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работа.ру, россия, москва, зарплата, общество
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Московские работодатели в октябре готовы платить более 200 тысяч рублей не только специалистам в IT-сфере, но и зубным техникам-керамистам, на зарплату выше 100 тысяч могут рассчитывать офтальмологи, руководители кадровых служб и преподаватели курсов для мастеров-бровистов, показало исследование сервиса Работа.ру
.
Сервис проанализировал базу вакансий и составил октябрьский рейтинг самых оплачиваемых предложений в Москве
.
Согласно нему, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в начале октября в Москве стала должность зубного техника-керамиста с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен обладать опытом работы от трех лет, а также действующим сертификатом. Врач-офтальмолог в салоне оптики также может рассчитывать на зарплату до 160 000 рублей. В его обязанности будет входить консультирование клиентов, помощь в подборе очков и диагностика зрения.
Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Так, Senior разработчик C# с опытом работы от двух лет может получать до 210 тысяч рублей в месяц, работая на удаленке. Соискатель должен уметь разбираться в чужом коде, знать теорию баз данных, а также иметь опыт разработки API.
Backend-разработчику в онлайн-сервисе Сберавто готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц. Преимуществом будет знание языков Golang, go-kit и gRPC, опыт работы с программным обеспечением Docker и Kubernetes, а также опыт взаимодействия с фронтендом. Будущему сотруднику готовы предложить ДМС и возможность работать удаленно.
Высокие зарплаты предлагают и репетиторам английского языка – от 80 до 120 тысяч рублей. Опыт работы специалиста должен составлять не менее пяти лет. Занятия будут проводиться по выходным и вечером в будни. Преподаватель курса для бровистов может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Преимуществом соискателя на данную вакансию будут опыт преподавания и составления образовательных программ.
Зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц в Москве предлагают руководителю кадровой службы. Ему предстоит заниматься внедрением современных методов адаптации и оценки персонала, а также управлением полного кадрового учета. У кандидата должен быть опыт работы от трех лет в компаниях со штатом более тысячи человек.