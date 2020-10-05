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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/zarazhenie-1578265864.html
Роспотребнадзор оценил заявление о сроках сохранения иммунитета к COVID
Достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом, пока нет, это в том числе зависит от тяжести перенесенного... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:50
2020-10-05T16:50
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
ura.ru
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом, пока нет, это в том числе зависит от тяжести перенесенного заболевания и индивидуальных особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее издание <a href="http://ria.ru/organization_uraru/" target="_blank" data-auto="true">URA.RU</a> со ссылкой на вирусолога, бывшего заведующего лабораторией центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Чепурнова</a>, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться у перенесших заболевание примерно полгода.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199503.html
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александр чепурнов, коронавирус в россии, ura.ru, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил заявление о сроках сохранения иммунитета к COVID

16:50 05.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач в ординаторской отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в ординаторской отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом, пока нет, это в том числе зависит от тяжести перенесенного заболевания и индивидуальных особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее издание URA.RU со ссылкой на вирусолога, бывшего заведующего лабораторией центра "Вектор" Александра Чепурнова, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться у перенесших заболевание примерно полгода.

"В настоящее время мы не располагаем достаточными данными. Это зависит в том числе и от тяжести перенесенного заболевания, и от индивидуальных особенностей иммунной системы",- говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновКоронавирус в РоссииUra.ruФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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