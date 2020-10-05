https://ria.ru/20201005/zarazhenie-1578265864.html

Роспотребнадзор оценил заявление о сроках сохранения иммунитета к COVID

Достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом, пока нет, это в том числе зависит от тяжести перенесенного... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:50

2020-10-05T16:50

2020-10-05T16:50

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

коронавирус в россии

ura.ru

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом, пока нет, это в том числе зависит от тяжести перенесенного заболевания и индивидуальных особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее издание <a href="http://ria.ru/organization_uraru/" target="_blank" data-auto="true">URA.RU</a> со ссылкой на вирусолога, бывшего заведующего лабораторией центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Чепурнова</a>, что иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться у перенесших заболевание примерно полгода.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199503.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус в россии, ura.ru, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество