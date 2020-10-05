https://ria.ru/20201005/windows-10x-1578209043.html

Стало известно, когда покажут "легкую" ОС Windows 10

В следующем году Microsoft выпустит новую версию операционной системы Windows 10, которая предназначена для маломощных компьютеров и планшетов. О будущем релизе РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:06

2020-10-05T11:06

2020-10-05T11:06

риа наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_0:198:3000:1886_1400x0_80_0_0_8aac7aa84c22908d5b3c85d78bcf2a57.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>В следующем году Microsoft выпустит новую версию операционной системы Windows 10, которая предназначена для маломощных компьютеров и планшетов. О будущем релизе сообщает <u><a href="https://www.ithome.com/0/512/226.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">ITHome</a></u>, ссылаясь на информированный источник.Windows 10X была анонсирована еще в конце 2019 года, но ее выход затягивается и был перенесен на 2021 год. Операционная система задумана, как упрощенная и облегченная версия настольной Windows 10. Область применения обновленной ОС — двухэкранные и гибкие ноутбуки или планшеты, работающие на системе из Редмонда. Предполагается, что в операционной системе не будет поддержки приложений Win32, которые могут испортить обновленный интерфейс. Первые же устройства, работающие на Windows 10X, станут доступны во втором квартале 2021 года.

https://ria.ru/20200929/noutbuk-s-gibkim-ekranom-1577952711.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии