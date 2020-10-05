https://ria.ru/20201005/windows-10x-1578209043.html
Стало известно, когда покажут "легкую" ОС Windows 10
В следующем году Microsoft выпустит новую версию операционной системы Windows 10, которая предназначена для маломощных компьютеров и планшетов. О будущем релизе РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:06
2020-10-05T11:06
2020-10-05T11:06
риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>В следующем году Microsoft выпустит новую версию операционной системы Windows 10, которая предназначена для маломощных компьютеров и планшетов. О будущем релизе сообщает <u><a href="https://www.ithome.com/0/512/226.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">ITHome</a></u>, ссылаясь на информированный источник.Windows 10X была анонсирована еще в конце 2019 года, но ее выход затягивается и был перенесен на 2021 год. Операционная система задумана, как упрощенная и облегченная версия настольной Windows 10. Область применения обновленной ОС — двухэкранные и гибкие ноутбуки или планшеты, работающие на системе из Редмонда. Предполагается, что в операционной системе не будет поддержки приложений Win32, которые могут испортить обновленный интерфейс. Первые же устройства, работающие на Windows 10X, станут доступны во втором квартале 2021 года.
https://ria.ru/20200929/noutbuk-s-gibkim-ekranom-1577952711.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии