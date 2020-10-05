https://ria.ru/20201005/vystavka-1578255706.html

В Москве открылась крупнейшая выставка пищевой промышленности

Крупнейшая выставка пищевой и перерабатывающей промышленности – "Агропродмаш-2020" открылась в понедельник в столице. Юбилейный, уже 25-й по счету форум... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:21

2020-10-05T16:21

2020-10-05T16:21

экспоцентр

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости</strong>. Крупнейшая выставка пищевой и перерабатывающей промышленности – "Агропродмаш-2020" открылась в понедельник в столице. Юбилейный, уже 25-й по счету форум продлится в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне до 9 октября. Смотр, ставший важной площадкой для профессионалов индустрии, традиционно представляет новейшие разработки в области переработки продуктов.Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул, что в этом году из-за пандемии коронавируса многие страны столкнулись со сложностями в уборке урожая: не было возможности перевозить рабочую силу. "Для многих стало проблемой переработать этот урожай. Все ограничения по логистике создали для ряда государств проблемы, в том числе связанные с обеспечением продуктами населения. Мы к счастью – я имею ввиду Российскую Федерацию - таких проблем не испытывали. У нас была возможность самостоятельно убирать урожай и перерабатывать его в качественный продукт", - отметил Катырин. Он отметил, что присутствие на выставке экспозиций 263 российских компаний с новыми технологиями и разработками "говорит о том, что мы очень хорошо в этом плане подготовлены". "Мы очень благодарны и нашим зарубежным коллегам из 19 стран, которые привезли на выставку свои технологии – это возможность посмотреть и сравнить то, что мы наработали и то, что есть у наших партнеров", - добавил президент ТПП РФ. По словам Беднова, один из главных трендов в области переработки пищевой промышленности - это цифровизация и робототехника. В этом году в программе "Агропродмаша" этой теме уделено особое внимание. Отечественные производители представляют почти все российские регионы. На выставке сформированы салоны по разным направлениям деятельности: ингредиенты, хлебная и кондитерская промышленность, напитки, технологии молочной продукции. Нынешняя эпидемия ужесточила требования и к пищевым производствам – современные решения посетители найдут в салоне "Санитария и гигиена". О безопасности позаботились и организаторы выставки. На входе у всех проверяют температуру, в павильонах установлены санитайзеры, пройти в помещение можно только в маске.

https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экспоцентр, москва, экономика