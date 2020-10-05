https://ria.ru/20201005/vybory-1578323554.html
Лидирующая на выборах в Киргизии партия готова к повторному голосованию
Лидирующая на парламентских выборах в Киргизии партия "Биримдик" ("Единство") выразила готовность к повторному голосованию, заявил ее пресс-секретарь Адилет... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T22:17
2020-10-05T22:17
2020-10-05T22:32
протесты в бишкеке
единство
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Лидирующая на парламентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> партия "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>") выразила готовность к повторному голосованию, заявил ее пресс-секретарь Адилет Султаналиев.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками, стычки продолжаются по всему центру киргизской столицы до сих пор. По данным минздрава страны, в столкновениях уже пострадали более 120 человек.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская) с 7,11%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/kirgiziya-1578307612.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бишкеке, единство, киргизия, в мире