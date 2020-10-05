https://ria.ru/20201005/vybory-1578229598.html

Россия будет работать с любым избранным президентом США, заявил Лавров

Россия будет работать с любым избранным президентом США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:12

2020-10-05T14:12

2020-10-05T14:24

президентские выборы в сша — 2020

россия

дональд трамп

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Россия будет работать с любым избранным президентом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на встрече с представителями <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.В ходе дебатов в конце сентября президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> ожесточенно спорили, причем Трамп постоянно перебивал Байдена, который пытался его игнорировать и обращаться напрямую к избирателям. При этом Байден превзошел Трампа по количеству непарламентских выражений в адрес оппонента и неоднократно рекомендовал Трампу "заткнуться".

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире