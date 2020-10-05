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Эксперт не исключил протесты в Киргизии из-за итогов выборов
Не стоит исключать протестов в Киргизии в связи с итогами парламентских выборов, считает политолог, директор по спецпроектам Института национальной стратегии... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:18
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Не стоит исключать протестов в Киргизии в связи с итогами парламентских выборов, считает политолог, директор по спецпроектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.Ранее стало известно о проходящей акции протеста несогласных с итогами парламентских выборов в Бишкеке, протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время выборов 4 октября. Наблюдатели от ПА ОДКБ не видят причин для массовых волнений после выборов в Киргизии, миссия от МПА СНГ заявила, что выборы прошли в соответствии со всеми международным стандартам, не было нарушений, которые могли бы повлиять на их итоги, выборы состоялись."Киргизское общество настроено очень радикально, они жаждут простых форм справедливости... Поэтому давайте посмотрим, как будут эти выборы приняты и сколько продержится действующий парламент", - резюмировал он.Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли выборы в парламент республики. Участки принимали избирателей в течение 12 часов - с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%. Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах - <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и Оше. Официальные итоги выборов центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.
https://ria.ru/20201005/vybory-1578200918.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/vybory-kirgiziya-1578193551.html
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ош, бишкек, киргизия, в мире

Эксперт не исключил протесты в Киргизии из-за итогов выборов

10:18 05.10.2020 (обновлено: 12:57 05.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Бишкеке
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Не стоит исключать протестов в Киргизии в связи с итогами парламентских выборов, считает политолог, директор по спецпроектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.
Ранее стало известно о проходящей акции протеста несогласных с итогами парламентских выборов в Бишкеке, протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время выборов 4 октября. Наблюдатели от ПА ОДКБ не видят причин для массовых волнений после выборов в Киргизии, миссия от МПА СНГ заявила, что выборы прошли в соответствии со всеми международным стандартам, не было нарушений, которые могли бы повлиять на их итоги, выборы состоялись.
Голосование на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 07:05
Миссия наблюдателей МПА СНГ положительно оценила выборы в Киргизии
"Безусловно, они (акции протеста - ред.) уже заявлены... За бортом оказались очень серьезные игроки. Это и "Республика" с (ее основателем, бывшим кандидатом в президенты Омурбеком - ред.) Бабановым, есть социал-демократы, которые запротестовали, партия молодых исламистов и много других образований, которые такой решительной победой недовольны", - сказал эксперт РИА Новости.
"Киргизское общество настроено очень радикально, они жаждут простых форм справедливости... Поэтому давайте посмотрим, как будут эти выборы приняты и сколько продержится действующий парламент", - резюмировал он.
Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 20:28
ЦИК Киргизии назвал итоговую явку избирателей и лидирующие партии
В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент республики. Участки принимали избирателей в течение 12 часов - с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%. Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах - Бишкеке и Оше. Официальные итоги выборов центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.
 
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