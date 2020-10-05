https://ria.ru/20201005/vybory-1578206088.html

Эксперт не исключил протесты в Киргизии из-за итогов выборов

Не стоит исключать протестов в Киргизии в связи с итогами парламентских выборов, считает политолог, директор по спецпроектам Института национальной стратегии... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:18

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Не стоит исключать протестов в Киргизии в связи с итогами парламентских выборов, считает политолог, директор по спецпроектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.Ранее стало известно о проходящей акции протеста несогласных с итогами парламентских выборов в Бишкеке, протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время выборов 4 октября. Наблюдатели от ПА ОДКБ не видят причин для массовых волнений после выборов в Киргизии, миссия от МПА СНГ заявила, что выборы прошли в соответствии со всеми международным стандартам, не было нарушений, которые могли бы повлиять на их итоги, выборы состоялись."Киргизское общество настроено очень радикально, они жаждут простых форм справедливости... Поэтому давайте посмотрим, как будут эти выборы приняты и сколько продержится действующий парламент", - резюмировал он.Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли выборы в парламент республики. Участки принимали избирателей в течение 12 часов - с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%. Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах - <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и Оше. Официальные итоги выборов центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578200918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/vybory-kirgiziya-1578193551.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ош, бишкек, киргизия, в мире