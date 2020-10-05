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Коронавирус сам выбрал следующего президента США

Избирательная кампания в США, которая уже войдет в историю своей хаотичностью и непредсказуемостью, стала еще менее предсказуемой из-за того, что Дональд Трамп... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:00

2020-10-05T08:00

2020-10-05T08:05

коронавирус covid-19

майк пенс

дональд трамп

джо байден

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Избирательная кампания в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которая уже войдет в историю своей хаотичностью и непредсказуемостью, стала еще менее предсказуемой из-за того, что <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заразился коронавирусом. Мнения экспертов разделились: кто-то считает, что коронавирус, даже если не убьет президента Соединенных Штатов, все-таки окончательно прикончит его шансы на переизбрание, а кто-то, наоборот, уверен, что болезнь серьезно улучшит его электоральные перспективы. Но есть еще один сценарий, который не может полностью устраивать ни одну из сторон американского политического конфликта: если Трамп все-таки станет очередной жертвой коронавируса или будет находиться в полностью недееспособном состоянии к моменту голосования, американская электоральная и политическая система может столкнуться с кризисом, к которому она однозначно не готова.Если смотреть на вещи прагматично, то в случае действующего президента есть два фактора, которые снижают его личные шансы на выживание: преклонный возраст в 74 года (а, как известно, смертность от коронавируса резко возрастает вместе с возрастом зараженного) и лишний вес. Дополнительным негативным (но, надо признать, неизученным) фактором, который может повлиять на его шансы, является колоссальный уровень стресса, испытываемого американским лидером. С другой стороны, в распоряжении Трампа лучшие медики страны и доступ к лучшим (и, возможно, даже экспериментальным) лекарствам. В любом случае, если Трамп умрет или станет недееспобным, Республиканской партии придется определять другого кандидата на выборы, причем делать это не по полной процедуре, с предварительными выборами и внутрипартийными дебатами, а по ускоренному сценарию, который предполагает решение руководящего партийного комитета. Проблема Республиканской партии в том, что никаких политических "звезд", хоть как-то приближающихся к харизме и популярности Трампа, у нее на скамейке запасных просто нет. В случае смерти лидера в качестве кандидата, работающего в образе его "верного оруженосца", с натяжкой можно рассматривать разве что вице-президента <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/">Майка Пенса</a>, но он тоже вряд ли сможет быть эффективным преемником. Более того, как <a href="https://www.straitstimes.com/world/united-states/what-happens-if-a-us-presidential-candidate-is-incapacitated-or-dies-before-the" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечает </a>профессор конституционного права Университета <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> Дэн Пилдэс, республиканцам потребуется не только срочно определить нового кандидата, но и добиться его внесения в бюллетени каждого штата и, "в зависимости от того, когда это произойдет, это может быть непросто: в разных штатах разные сроки, когда партии должны подтвердить своих кандидатов для голосования".Вдобавок в силу того, что миллионы американцев уже получили бюллетени для голосования по почте (которое из-за эпидемии приняло небывалый размах), а во многих штатах уже началось досрочное голосование, процесс вряд ли можно будет организовать таким образом, чтобы замена кандидата прошла без негативных последствий для электорального результата республиканцев. Конечно, конгресс может принять решение о переносе выборов, но для этого потребуется согласие демократического большинства конгрессменов, что представляется маловероятным, особенно если учитывать тот уровень взаимной ненависти, который сейчас демонстрируют конкурирующие сегменты американской политической элиты. С другой стороны, ситуация, в которой примерно половина страны будет считать, что выборы были выиграны Байденом самым подлым и нечестным образом, вряд может считаться полезной для США и для легитимности американских институтов власти, и это даже без учета риска массовых акций протеста с элементами политического насилия.Если Трамп переживет коронавирус, то в будущем может выясниться, что это заражение — едва ли не лучшее, что с ним могло случиться на финишной прямой избирательной кампании. Это может показаться нелогичным, но есть уже <a href="https://theconversation.com/donald-trump-gets-coronavirus-what-catching-covid-19-meant-for-boris-johnson-and-jair-bolsonaro-147379" target="_blank" rel="nofollow noopener">прецедент </a>аналогичного характера: когда премьер <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Джонсон заразился коронавирусом и оказался в больнице (причем оказался после не очень популярных и не слишком успешных мер по борьбе с коронавирусом в Великобритании), его рейтинг стал расти. Как справедливо отмечает профессор политологии Университета <a href="http://ria.ru/location_Sheffield/" target="_blank" data-auto="true">Шеффилда</a> Мэттью Флиндерс, в случае британского премьера "резкий рост поддержки" (на шесть процентов) оказался краткосрочным. Однако в случае Трампа долгосрочного роста и не требуется, если он останется в живых, а пик его рейтинга придется как раз на выборы, то это будет идеальным для него вариантом. Более того, на руку Трампу может сыграть специфическая конфигурация американской культуры, которая очень любит истории героев-одиночек с нелегким характером, преодолевающих трудности и побеждающих мощных врагов наперекор обстоятельствам. Образ президента США, в гордом одиночестве, без посторонней помощи идущего к вертолету, который доставил его в госпиталь, — это сильная электоральная реклама, по крайней мере, для американской аудитории. "Больничное видеообращение" заметно побледневшего, но решительного Трампа, сидящего за столом в костюме и работающего с документами, — это тоже эффектный визуальный образ, контрастирующий с поведением <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, который практически не выбирается из своего дома.Известный политический комментатор, сатирик, психолог и инфлюенсер Скотт Адамс <a href="https://twitter.com/ScottAdamsSays/status/1312571369821925376" target="_blank" rel="nofollow noopener">описал </a>этот же феномен в терминах, понятных для американцев."(История про то, что) Трамп, заразился COVID-19, может обернуться (историей о том), как Питера Паркера укусил радиоактивный паук. На бумаге это звучит плохо. Но учтите, что теперь он является кандидатом, которому больше всех сопереживают из-за риска пандемии, хотел он этого или нет".Профессор журналистики Университета Нью-Йорка и сторонник Демократической партии Джей Розен <a href="https://twitter.com/jayrosen_nyu/status/1312427522651545605" target="_blank" rel="nofollow noopener">исходит </a>из аналогичного предположения."Если бы я был репортером в Белом доме, моя гипотеза (была бы такой): они думают, что все еще могут извлечь из этого выгоду. Победа заключается в следующем: "Понимаете? COVID — это не проблема. Президент высморкался и победил его за несколько дней". Работая в обратном направлении от фантастического исхода, они изо всех сил пытаются найти сценарий".Сценарий описан верно, и если Трамп выздоровеет, то именно этот политический месседж и будут продвигать его политтехнологи, причем это развитие событий совсем не фантастическое. Вполне может оказаться, что в этих условиях победителя американской президентской гонки в некотором роде определяют не избиратели, а вирусы, которые сейчас обитают в теле действующего президента, и врачи, которые пытаются его спасти от инфекции, вряд ли это соответствует традиционным представлениям о демократии, но 2020-й — это год избавления от многих, в том числе политических, иллюзий.

https://ria.ru/20201004/istoriya-1578152735.html

https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

https://ria.ru/20200927/amerika-1577810935.html

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сша

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2020

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Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

коронавирус covid-19, майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы