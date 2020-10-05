В Белоруссии установили личность протестующего, испортившего водомет
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители установили личности участника акции протеста, который в воскресенье вывел из строя водомет, а также еще пятерых молодых людей, которые в Минске "координировали толпу", сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
Традиционные акции протеста оппозиции прошли в различных городах Белоруссии накануне, наиболее массовая состоялась в Минске. В отношении протестующих применялись водометы. Как сообщали в МВД, это было связано с тем, что агрессивно настроенные граждане блокировали движение транспорта, выходили на проезжую часть. За участие в несанкционированных акциях в республике в течение дня были задержаны 317 человек.
"Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди - от 21 до 30 лет - координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Кроме того, по данным МВД, установлен 27-летний житель Столинского района, который разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), и еще один 26-летний минчанин, который забросал спецтехнику камнями. "Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается", - говорится в сообщении.
По данным МВД, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), в их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу", - добавили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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