https://ria.ru/20201005/vodomet-1578275535.html

В Белоруссии установили личность протестующего, испортившего водомет

Белорусские правоохранители установили личности участника акции протеста, который в воскресенье вывел из строя водомет, а также еще пятерых молодых людей,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:33

2020-10-05T17:33

2020-10-05T17:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694763_0:385:2796:1958_1400x0_80_0_0_11dbc76a9c5b667ee6e8e101a26edf1d.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители установили личности участника акции протеста, который в воскресенье вывел из строя водомет, а также еще пятерых молодых людей, которые в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> "координировали толпу", сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.Традиционные акции протеста оппозиции прошли в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> накануне, наиболее массовая состоялась в Минске. В отношении протестующих применялись водометы. Как сообщали в МВД, это было связано с тем, что агрессивно настроенные граждане блокировали движение транспорта, выходили на проезжую часть. За участие в несанкционированных акциях в республике в течение дня были задержаны 317 человек."Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди - от 21 до 30 лет - координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Кроме того, по данным МВД, установлен 27-летний житель Столинского района, который разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), и еще один 26-летний минчанин, который забросал спецтехнику камнями. "Еще два 21-летних парня из Несвижа и <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилева</a> подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается", - говорится в сообщении.По данным МВД, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), в их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу", - добавили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578211169.html

https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

Василий Кнутт Зачем они утруждают себя. Поступили бы как обычно, вышли, схватили первого попавшего и доказали, что именно он и испортил установку. Какая разница. кто будет сидеть.. Для Белоруссии это не выжно. 52

Samvel Vazgenovich Gurgenov Уверен, что именно так они и поступили. Остальное лишь слова. 45

8

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире