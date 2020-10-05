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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201005/vodomet-1578275535.html
В Белоруссии установили личность протестующего, испортившего водомет
Белорусские правоохранители установили личности участника акции протеста, который в воскресенье вывел из строя водомет, а также еще пятерых молодых людей,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:33
2020-10-05T17:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители установили личности участника акции протеста, который в воскресенье вывел из строя водомет, а также еще пятерых молодых людей, которые в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> "координировали толпу", сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.Традиционные акции протеста оппозиции прошли в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> накануне, наиболее массовая состоялась в Минске. В отношении протестующих применялись водометы. Как сообщали в МВД, это было связано с тем, что агрессивно настроенные граждане блокировали движение транспорта, выходили на проезжую часть. За участие в несанкционированных акциях в республике в течение дня были задержаны 317 человек."Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди - от 21 до 30 лет - координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Кроме того, по данным МВД, установлен 27-летний житель Столинского района, который разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), и еще один 26-летний минчанин, который забросал спецтехнику камнями. "Еще два 21-летних парня из Несвижа и <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилева</a> подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается", - говорится в сообщении.По данным МВД, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), в их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу", - добавили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578211169.html
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577953542.html
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
Зачем они утруждают себя. Поступили бы как обычно, вышли, схватили первого попавшего и доказали, что именно он и испортил установку. Какая разница. кто будет сидеть.. Для Белоруссии это не выжно.
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Уверен, что именно так они и поступили. Остальное лишь слова.
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8
минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии установили личность протестующего, испортившего водомет

17:33 05.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазгон участников акций протеста в Минске
Разгон участников акций протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители установили личности участника акции протеста, который в воскресенье вывел из строя водомет, а также еще пятерых молодых людей, которые в Минске "координировали толпу", сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
Традиционные акции протеста оппозиции прошли в различных городах Белоруссии накануне, наиболее массовая состоялась в Минске. В отношении протестующих применялись водометы. Как сообщали в МВД, это было связано с тем, что агрессивно настроенные граждане блокировали движение транспорта, выходили на проезжую часть. За участие в несанкционированных акциях в республике в течение дня были задержаны 317 человек.
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"Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди - от 21 до 30 лет - координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Кроме того, по данным МВД, установлен 27-летний житель Столинского района, который разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), и еще один 26-летний минчанин, который забросал спецтехнику камнями. "Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), в их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу", - добавили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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