Симферопольскую ТЭЦ в Крыму реконструируют для экономии воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Реконструкция Симферопольской ТЭЦ компании АО "КрымТЭЦ" позволит экономить значительную часть потребляемой станцией воды из Симферопольского водохранилища, власти намерены оказать содействие в ее модернизации, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"(Есть) планы по реконструкции КрымТЭЦ с тем, чтобы уменьшить расход воды Симферопольской ТЭЦ. Там до 11 тысяч кубометров в сутки можно сэкономить при проведении определенных мероприятий. Это акционерное общество частного характера, но, тем не менее, объединим усилия с коллегами и такие мероприятия реализуем. Правительство РФ поддерживает данный план", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов Крыма.
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Гендиректор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый в комментарии РИА Новости сказал, что в нормальном режиме станция в Симферополе потребляет 12 тысяч кубометров воды с сутки. Он напомнил, что ранее компания предлагала планы модернизации Симферопольской электростанции (переход на парогазовые установки), что позволило бы сократить потребление воды и удешевить затраты на производство электроэнергии.
"В рамках модернизации Симферопольской ТЭЦ мы планируем использовать в технологическом процессе стоки из очистных сооружений, которые сейчас сливаются в реку Салгир вместо воды из Симферопольского водохранилища. Мы готовы брать эту воду, доочищать ее и использовать в цикле. Республиканские власти эта идея заинтересовала, поскольку данный проект действительно очень хорошее решение в части экономии водных ресурсов… Но на сегодняшний день реализация предложенного нами проекта возможна только при модернизации Симферопольской ТЭЦ", - сказал Целый.
Он напомнил, что предлагаемый проект уже реализован при реконструкции станции компании в Саках, где ввели в работу новую ТЭЦ общей мощностью 120 мегаватт. При создании станции использовано исключительно отечественное оборудование, напомнил Целый.
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Главные реки полуострова с августа пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.