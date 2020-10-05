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Симферопольскую ТЭЦ в Крыму реконструируют для экономии воды
Реконструкция Симферопольской ТЭЦ компании АО "КрымТЭЦ" позволит экономить значительную часть потребляемой станцией воды из Симферопольского водохранилища,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:23
2020-10-05T15:23
крымтэц
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
симферополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Реконструкция Симферопольской ТЭЦ компании АО "<a href="http://ria.ru/organization_KrymTEHC/" target="_blank" data-auto="true">КрымТЭЦ</a>" позволит экономить значительную часть потребляемой станцией воды из Симферопольского водохранилища, власти намерены оказать содействие в ее модернизации, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.Гендиректор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый в комментарии РИА Новости сказал, что в нормальном режиме станция в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> потребляет 12 тысяч кубометров воды с сутки. Он напомнил, что ранее компания предлагала планы модернизации Симферопольской электростанции (переход на парогазовые установки), что позволило бы сократить потребление воды и удешевить затраты на производство электроэнергии.Он напомнил, что предлагаемый проект уже реализован при реконструкции станции компании в <a href="http://ria.ru/location_Saki_Krym/" target="_blank" data-auto="true">Саках</a>, где ввели в работу новую ТЭЦ общей мощностью 120 мегаватт. При создании станции использовано исключительно отечественное оборудование, напомнил Целый.Главные реки полуострова с августа пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/krym-1577697361.html
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крымтэц, саки (крым), сергей аксенов (политик), симферополь, общество

Симферопольскую ТЭЦ в Крыму реконструируют для экономии воды

15:23 05.10.2020
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСимферопольская ТЭЦ
Симферопольская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Реконструкция Симферопольской ТЭЦ компании АО "КрымТЭЦ" позволит экономить значительную часть потребляемой станцией воды из Симферопольского водохранилища, власти намерены оказать содействие в ее модернизации, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"(Есть) планы по реконструкции КрымТЭЦ с тем, чтобы уменьшить расход воды Симферопольской ТЭЦ. Там до 11 тысяч кубометров в сутки можно сэкономить при проведении определенных мероприятий. Это акционерное общество частного характера, но, тем не менее, объединим усилия с коллегами и такие мероприятия реализуем. Правительство РФ поддерживает данный план", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов Крыма.
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Гендиректор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый в комментарии РИА Новости сказал, что в нормальном режиме станция в Симферополе потребляет 12 тысяч кубометров воды с сутки. Он напомнил, что ранее компания предлагала планы модернизации Симферопольской электростанции (переход на парогазовые установки), что позволило бы сократить потребление воды и удешевить затраты на производство электроэнергии.
"В рамках модернизации Симферопольской ТЭЦ мы планируем использовать в технологическом процессе стоки из очистных сооружений, которые сейчас сливаются в реку Салгир вместо воды из Симферопольского водохранилища. Мы готовы брать эту воду, доочищать ее и использовать в цикле. Республиканские власти эта идея заинтересовала, поскольку данный проект действительно очень хорошее решение в части экономии водных ресурсов… Но на сегодняшний день реализация предложенного нами проекта возможна только при модернизации Симферопольской ТЭЦ", - сказал Целый.
Он напомнил, что предлагаемый проект уже реализован при реконструкции станции компании в Саках, где ввели в работу новую ТЭЦ общей мощностью 120 мегаватт. При создании станции использовано исключительно отечественное оборудование, напомнил Целый.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.
 
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КрымТЭЦСаки (Крым)Сергей Аксенов (политик)СимферопольОбщество
 
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