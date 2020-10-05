https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578241912.html

Названы сроки ввода в гражданский оборот вакцины от COVID-19

Ввод вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот планируется в последних числах октября или начале ноября, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:10

2020-10-05T15:10

2020-10-05T15:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ввод вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот планируется в последних числах октября или начале ноября, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что запрос на вакцину от коронавируса, как внутри России, так и за рубежом очень высокий.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество