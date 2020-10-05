https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578219686.html

В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19

Перу с интересом следит за российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и может рассмотреть возможность ее покупки, когда препарат окончательно докажет свою... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:24

2020-10-05T13:24

2020-10-05T13:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

перу

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Peru" target="_blank">Перу</a> с интересом следит за российской вакциной от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" и может рассмотреть возможность ее покупки, когда препарат окончательно докажет свою эффективность и получит соответствующие сертификаты, заявил РИА Новости перуанский посол в Москве Хуан дель Кампо."Мы с самого начала с большим интересом наблюдаем за российской вакциной, мы считаем ее появление очень важным", - сказал посол.Дипломат выразил надежду, что в ближайшие недели "Спутник V" окончательно докажет свою эффективность.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

перу

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), перу