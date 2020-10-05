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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578219686.html
В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19
Перу с интересом следит за российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и может рассмотреть возможность ее покупки, когда препарат окончательно докажет свою... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:24
2020-10-05T13:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
перу
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Peru" target="_blank">Перу</a> с интересом следит за российской вакциной от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" и может рассмотреть возможность ее покупки, когда препарат окончательно докажет свою эффективность и получит соответствующие сертификаты, заявил РИА Новости перуанский посол в Москве Хуан дель Кампо."Мы с самого начала с большим интересом наблюдаем за российской вакциной, мы считаем ее появление очень важным", - сказал посол.Дипломат выразил надежду, что в ближайшие недели "Спутник V" окончательно докажет свою эффективность.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), перу

В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19

13:24 05.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Перу с интересом следит за российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и может рассмотреть возможность ее покупки, когда препарат окончательно докажет свою эффективность и получит соответствующие сертификаты, заявил РИА Новости перуанский посол в Москве Хуан дель Кампо.
"Мы с самого начала с большим интересом наблюдаем за российской вакциной, мы считаем ее появление очень важным", - сказал посол.
Дипломат выразил надежду, что в ближайшие недели "Спутник V" окончательно докажет свою эффективность.

"Лично я ни секунды не сомневаюсь в эффективности российской вакцины. Россия – это страна великих ученых, и я верю, что в результате, согласно полученным мной объяснениям, она будет действовать очень хорошо", - добавил дипломат.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Перу
 
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