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Полицейских будут прививать от COVID-19 в приоритетном порядке
Полицейские войдут в группу первоочерёдной вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:26
2020-10-05T10:26
дмитрий морозов
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские войдут в группу первоочерёдной вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a>.Он также напомнил, что есть определённые ограничения для вакцинации - это дети, люди 16 лет и старше 60. "Потому что до конца третья фаза клинических пострегистрационных исследований не завершена", - пояснил он.
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РИА Новости
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дмитрий морозов, госдума рф, общество

Полицейских будут прививать от COVID-19 в приоритетном порядке

10:26 05.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинская сестра держит в руках вакцину "Гам-Ковид-Вак" в процедурном кабинете поликлиники Москвы
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полицейские войдут в группу первоочерёдной вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"В первую очередь, это медицинские работники, потом работники образования - те, кто работает с людьми. Полиция. После этого - все, что касается питания, общепита, и транспорта и так далее", - сказал Морозов на вебинаре "Единой России" с участием региональных отделений партии.
Он также напомнил, что есть определённые ограничения для вакцинации - это дети, люди 16 лет и старше 60. "Потому что до конца третья фаза клинических пострегистрационных исследований не завершена", - пояснил он.
 
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Дмитрий МорозовГосдума РФОбщество
 
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