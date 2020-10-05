https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578206462.html
Полицейских будут прививать от COVID-19 в приоритетном порядке
Полицейские войдут в группу первоочерёдной вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:26
2020-10-05T10:26
2020-10-05T10:26
дмитрий морозов
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские войдут в группу первоочерёдной вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a>.Он также напомнил, что есть определённые ограничения для вакцинации - это дети, люди 16 лет и старше 60. "Потому что до конца третья фаза клинических пострегистрационных исследований не завершена", - пояснил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий морозов, госдума рф, общество