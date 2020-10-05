https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578206462.html

Полицейских будут прививать от COVID-19 в приоритетном порядке

Полицейские войдут в группу первоочерёдной вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:26

2020-10-05T10:26

2020-10-05T10:26

дмитрий морозов

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские войдут в группу первоочерёдной вакцинации от коронавируса, сообщил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a>.Он также напомнил, что есть определённые ограничения для вакцинации - это дети, люди 16 лет и старше 60. "Потому что до конца третья фаза клинических пострегистрационных исследований не завершена", - пояснил он.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий морозов, госдума рф, общество