https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578206423.html

В Белоруссии рассказали о состоянии привившихся вакциной "Спутник V"

Добровольцы, которые в Белоруссии привились от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства, чувствуют себя хорошо, сообщил в понедельник замминистра РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:26

2020-10-05T10:26

2020-10-05T10:26

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

минск

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Добровольцы, которые в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> привились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> COVID-19 вакциной российского производства, чувствуют себя хорошо, сообщил в понедельник замминистра здравоохранения - главный государственный врач республики Александр Тарасенко.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", тогда же на базе 28-й городской поликлиники города <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> были вакцинированы первые участники исследования. Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 белорусов получат возможность вакцинироваться от COVID-19 российским препаратом."Все чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано", - приводит слова Тарасенко <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Белоруссии</a>, в республике на воскресенье число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 80 295, скончались в общей сложности 857 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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