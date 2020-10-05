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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578206423.html
В Белоруссии рассказали о состоянии привившихся вакциной "Спутник V"
Добровольцы, которые в Белоруссии привились от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства, чувствуют себя хорошо, сообщил в понедельник замминистра РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:26
2020-10-05T10:26
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
минск
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Добровольцы, которые в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> привились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> COVID-19 вакциной российского производства, чувствуют себя хорошо, сообщил в понедельник замминистра здравоохранения - главный государственный врач республики Александр Тарасенко.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", тогда же на базе 28-й городской поликлиники города <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> были вакцинированы первые участники исследования. Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 белорусов получат возможность вакцинироваться от COVID-19 российским препаратом."Все чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано", - приводит слова Тарасенко <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Белоруссии</a>, в республике на воскресенье число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 80 295, скончались в общей сложности 857 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, минск, белоруссия, общество

В Белоруссии рассказали о состоянии привившихся вакциной "Спутник V"

10:26 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Добровольцы, которые в Белоруссии привились от коронавируса COVID-19 вакциной российского производства, чувствуют себя хорошо, сообщил в понедельник замминистра здравоохранения - главный государственный врач республики Александр Тарасенко.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", тогда же на базе 28-й городской поликлиники города Минска были вакцинированы первые участники исследования. Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 белорусов получат возможность вакцинироваться от COVID-19 российским препаратом.
"Все чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано", - приводит слова Тарасенко Sputnik Беларусь.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава Белоруссии, в республике на воскресенье число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 80 295, скончались в общей сложности 857 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинскБелоруссияОбщество
 
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