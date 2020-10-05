https://ria.ru/20201005/utechka-1578309080.html

На МКС приостановили поиск утечки воздуха в российском модуле

Поиску места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции приостановлен из-за мешающего насоса, следует из переговоров... РИА Новости, 05.10.2020

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2020-10-05T20:07

иван вагнер

кристофер кэссиди

роскосмос

наса

анатолий иванишин

риа наука

россия

земля

международная космическая станция (мкс)

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Поиску места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> приостановлен из-за мешающего насоса, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Иванишин на это заметил, что искать шум утекающего воздуха мешает работающий насос.Специалист центра согласился с космонавтом и пояснил, что насосы не рекомендовали выключать.В процессе поиска места утечки воздуха Иванишин также отметил, что российский стетоскоп для этих работ подходит лучше, чем американский ультразвуковой течеискатель.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20201004/mks-1578181693.html

https://ria.ru/20201003/mks-1578136394.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, роскосмос, наса, анатолий иванишин, россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука