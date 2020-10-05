На МКС приостановили поиск утечки воздуха в российском модуле
20:01 05.10.2020 (обновлено: 20:07 05.10.2020)
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Поиску места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции приостановлен из-за мешающего насоса, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.
"Анатолий, спасибо большое за работу в ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", из которой идет утечка воздуха - ред.)... На сегодня мы тогда вот эти все работы временно приостанавливаем... Можешь наводить порядок", - сказал российскому космонавту Анатолию Иванишину специалист подмосковного центра управления полетами.
Иванишин на это заметил, что искать шум утекающего воздуха мешает работающий насос.
"На фоне работающего СОТРовского (система обеспечения теплового режима - ред.) насоса что-то услышать стетоскопом практически нереально", - сказал он.
Специалист центра согласился с космонавтом и пояснил, что насосы не рекомендовали выключать.
В процессе поиска места утечки воздуха Иванишин также отметил, что российский стетоскоп для этих работ подходит лучше, чем американский ультразвуковой течеискатель.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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