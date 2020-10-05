https://ria.ru/20201005/utechka-1578200357.html

Патрушев заявил о прекращении утечки данных по властным каналам в СФО

Выполнение требований информационной безопасности позволило защитить каналы связи органов власти в Сибирском федеральном округе от утечек данных, в том числе... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:01

2020-10-05T06:01

2020-10-05T06:01

россия

новосибирск

омск

николай патрушев

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Выполнение требований информационной безопасности позволило защитить каналы связи органов власти в Сибирском федеральном округе от утечек данных, в том числе содержащих государственную тайну, заявил секретарь Совета безопасности России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.Он выступил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. В начале выступления Патрушев уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Тогда, в частности, обсуждался вопрос защищенности информационных ресурсов РФ."В целях обеспечения информационной безопасности в региональных органах власти и местного самоуправления созданы условия для безопасной обработки информации, прежде всего содержащей сведения, составляющие государственную тайну", - сказал Патрушев. Также созданы структурные подразделения по защите информации, назначены ответственные должностные лица, добавил он.Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты и внутренние организационно-распорядительные документы, определяющие порядок работы систем защиты информации. Наконец, все действующие в СФО почти 550 объектов информатизации аттестованы по требованиям безопасности информации, отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20200925/spetssluzhby-1577738288.html

россия

новосибирск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новосибирск, омск, николай патрушев, общество