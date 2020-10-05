Патрушев заявил о прекращении утечки данных по властным каналам в СФО
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости. Выполнение требований информационной безопасности позволило защитить каналы связи органов власти в Сибирском федеральном округе от утечек данных, в том числе содержащих государственную тайну, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он выступил в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. В начале выступления Патрушев уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в Омске. Тогда, в частности, обсуждался вопрос защищенности информационных ресурсов РФ.
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"В целях обеспечения информационной безопасности в региональных органах власти и местного самоуправления созданы условия для безопасной обработки информации, прежде всего содержащей сведения, составляющие государственную тайну", - сказал Патрушев. Также созданы структурные подразделения по защите информации, назначены ответственные должностные лица, добавил он.
Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты и внутренние организационно-распорядительные документы, определяющие порядок работы систем защиты информации. Наконец, все действующие в СФО почти 550 объектов информатизации аттестованы по требованиям безопасности информации, отметил секретарь Совбеза.
"Результатом этой работы стало отсутствие фактов утечки защищаемой информации по техническим каналам", - сказал Патрушев.