https://ria.ru/20201005/uscherb-1578219434.html

"Норникель" оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

ГМК "Норильский никель" оценивает общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего ранее в Норильске, в 21,4 миллиарда рублей, сообщила компания. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:21

2020-10-05T13:21

2020-10-05T13:21

разлив дизельного топлива в норильске

гмк "норильский никель"

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_GMK_Norilskijj_nikel/" target="_blank" data-auto="true">ГМК "Норильский никель</a>" оценивает общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего ранее в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, в 21,4 миллиарда рублей, сообщила компания."Норникель" сообщает, что компания НТЭК, которой принадлежит ТЭЦ-3, представило в арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> отзыв на исковое заявление <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, предъявленного для возмещения ущерба окружающей среде в размере 147,8 миллиарда рублей."По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 миллиарда рублей", - также говорится в сообщении.Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20200925/norilsk-1577780799.html

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красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, гмк "норильский никель", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия