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"Норникель" оценил ущерб от разлива топлива в Норильске
ГМК "Норильский никель" оценивает общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего ранее в Норильске, в 21,4 миллиарда рублей, сообщила компания. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:21
2020-10-05T13:21
разлив дизельного топлива в норильске
гмк "норильский никель"
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_GMK_Norilskijj_nikel/" target="_blank" data-auto="true">ГМК "Норильский никель</a>" оценивает общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего ранее в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, в 21,4 миллиарда рублей, сообщила компания."Норникель" сообщает, что компания НТЭК, которой принадлежит ТЭЦ-3, представило в арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> отзыв на исковое заявление <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, предъявленного для возмещения ущерба окружающей среде в размере 147,8 миллиарда рублей."По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 миллиарда рублей", - также говорится в сообщении.Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20200925/norilsk-1577780799.html
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красноярский край
норильск
РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, гмк "норильский никель", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия

"Норникель" оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

13:21 05.10.2020
 
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" оценивает общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3, произошедшего ранее в Норильске, в 21,4 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Норникель" сообщает, что компания НТЭК, которой принадлежит ТЭЦ-3, представило в арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора, предъявленного для возмещения ущерба окружающей среде в размере 147,8 миллиарда рублей.
"По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 миллиарда рублей", - также говорится в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеГМК "Норильский никель"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскПроисшествия
 
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