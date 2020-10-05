https://ria.ru/20201005/uroki-1578207798.html

В ОП предложили ввести в школах уроки цифровой грамотности

В Общественной палате РФ предложили ввести в школьную программу уроки цифровой грамотности, с такой идеей выступила член ОП РФ, исполнительный директор... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:48

2020-10-05T10:48

2020-10-05T10:48

общественная палата рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_7e6d9161e623ea835414f5273f6ec926.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii/" target="_blank">Общественной палате РФ</a> предложили ввести в школьную программу уроки цифровой грамотности, с такой идеей выступила член ОП РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."Все дети так или иначе пользуются гаджетами на постоянной основе. Многие из них проводят более 5-6 часов в сутки в своих устройствах, просматривая свои страницы в соцсетях. И очень важно им объяснять о тех рисках, о тех проблемах, с которыми они могут столкнуться, используя вот эти устройства, используя интернет в целом. Поэтому мы полагаем, что эти уроки безопасного интернета или уроки цифровой грамотности должны на постоянной основе войти в школьную программу", - рассказала Мизулина на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?"Таким образом, как уточнила общественница, возможно модернизировать, например, существующие уроки информатики."Национальный центр подготовил свои учебные пособия еще в 2019 году, и мы такие уроки проводим сейчас в 10 регионах России и будем в дальнейшем расширять эту работу", - добавила Мизулина.

https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, общество