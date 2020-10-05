Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/uroki-1578207798.html
В ОП предложили ввести в школах уроки цифровой грамотности
В Общественной палате РФ предложили ввести в школьную программу уроки цифровой грамотности, с такой идеей выступила член ОП РФ, исполнительный директор... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:48
2020-10-05T10:48
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_7e6d9161e623ea835414f5273f6ec926.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii/" target="_blank">Общественной палате РФ</a> предложили ввести в школьную программу уроки цифровой грамотности, с такой идеей выступила член ОП РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."Все дети так или иначе пользуются гаджетами на постоянной основе. Многие из них проводят более 5-6 часов в сутки в своих устройствах, просматривая свои страницы в соцсетях. И очень важно им объяснять о тех рисках, о тех проблемах, с которыми они могут столкнуться, используя вот эти устройства, используя интернет в целом. Поэтому мы полагаем, что эти уроки безопасного интернета или уроки цифровой грамотности должны на постоянной основе войти в школьную программу", - рассказала Мизулина на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?"Таким образом, как уточнила общественница, возможно модернизировать, например, существующие уроки информатики."Национальный центр подготовил свои учебные пособия еще в 2019 году, и мы такие уроки проводим сейчас в 10 регионах России и будем в дальнейшем расширять эту работу", - добавила Мизулина.
https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_cb713a47a623908ca61949a61af38f85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общественная палата рф, общество

В ОП предложили ввести в школах уроки цифровой грамотности

10:48 05.10.2020
 
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили ввести в школьную программу уроки цифровой грамотности, с такой идеей выступила член ОП РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
"Все дети так или иначе пользуются гаджетами на постоянной основе. Многие из них проводят более 5-6 часов в сутки в своих устройствах, просматривая свои страницы в соцсетях. И очень важно им объяснять о тех рисках, о тех проблемах, с которыми они могут столкнуться, используя вот эти устройства, используя интернет в целом. Поэтому мы полагаем, что эти уроки безопасного интернета или уроки цифровой грамотности должны на постоянной основе войти в школьную программу", - рассказала Мизулина на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?"
Таким образом, как уточнила общественница, возможно модернизировать, например, существующие уроки информатики.
"Национальный центр подготовил свои учебные пособия еще в 2019 году, и мы такие уроки проводим сейчас в 10 регионах России и будем в дальнейшем расширять эту работу", - добавила Мизулина.
Девушка на мосту - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 09:44
Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
 
Обсудить0
Общественная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Эксперт рассказал, зачем держать телефон на беззвучном режиме
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
Лента новостейМолния