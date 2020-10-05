Храбрая английская роза: Кейт Уинслет — 45
Родина "английской розы" — именно так называли в молодости мисс Уинслет — небольшой живописный городок Рединг, главными достопримечательностями которого считаются старинная тюрьма и аббатство. У ее бабушки с дедушкой был маленький, всего на 60 мест, театр — прямо в доме, где Кейт родилась и выросла. Отец перебивался случайными заработками на сцене и в сериалах, а еще зажигал в местной поп-панк-группе Bidgie Reef and The Gas. Звезд с неба никто не хватал, но Уинслет, как и обе ее сестры, с детства знала, что тоже будет актрисой.
Родина "английской розы" — именно так называли в молодости мисс Уинслет — небольшой живописный городок Рединг, главными достопримечательностями которого считаются старинная тюрьма и аббатство. У ее бабушки с дедушкой был маленький, всего на 60 мест, театр — прямо в доме, где Кейт родилась и выросла. Отец перебивался случайными заработками на сцене и в сериалах, а еще зажигал в местной поп-панк-группе Bidgie Reef and The Gas. Звезд с неба никто не хватал, но Уинслет, как и обе ее сестры, с детства знала, что тоже будет актрисой.
В ее биографиях часто пишут, что впервые Уинслет появилась на экране в 12 лет, в рекламе хлопьев для завтрака. Она этого не отрицает, хотя даже на плохой записи, что есть в Сети, видно, что девочка совсем не похожа на Кейт. Интересно, что в ролике героиня распухает, становясь "кукурузным монстром", — актриса до сих пор вспоминает, что в детстве одноклассники дразнили ее "пузырем", потому что подростком была совсем не худышкой. А еще, кстати, у Кейт 43-й размер ноги.
В ее биографиях часто пишут, что впервые Уинслет появилась на экране в 12 лет, в рекламе хлопьев для завтрака. Она этого не отрицает, хотя даже на плохой записи, что есть в Сети, видно, что девочка совсем не похожа на Кейт. Интересно, что в ролике героиня распухает, становясь "кукурузным монстром", — актриса до сих пор вспоминает, что в детстве одноклассники дразнили ее "пузырем", потому что подростком была совсем не худышкой. А еще, кстати, у Кейт 43-й размер ноги.
Когда очередной режиссер посоветовал Кейт довольствоваться ролями толстушек, девушка решительно взялась за себя. В итоге в 19 лет при росте 169 сантиметров она весила всего 45 килограммов, потому что питалась только яблоками и хлопьями. Из-за жесткой диеты начались проблемы со здоровьем: провалы в памяти, выпадающее боковое зрение, частые обмороки. Однажды Кейт потеряла сознание прямо за рулем на трассе: машина на полной скорости врезалась в отбойник, но актриса чудом отделалась парой царапин. И восприняла это как знак: нужно принять себя такой, какая ты есть.
Когда очередной режиссер посоветовал Кейт довольствоваться ролями толстушек, девушка решительно взялась за себя. В итоге в 19 лет при росте 169 сантиметров она весила всего 45 килограммов, потому что питалась только яблоками и хлопьями. Из-за жесткой диеты начались проблемы со здоровьем: провалы в памяти, выпадающее боковое зрение, частые обмороки. Однажды Кейт потеряла сознание прямо за рулем на трассе: машина на полной скорости врезалась в отбойник, но актриса чудом отделалась парой царапин. И восприняла это как знак: нужно принять себя такой, какая ты есть.
Кейт пропагандировала бодипозитив задолго до того, как он стал трендом. Она открыто выступает против того, чтобы ее фотографии обрабатывали в фотошопе. В 2003 году Уинслет обвинила журнал GQ, для обложки которого ее уменьшили на пару размеров, в том, что ее переделали в анорексичку. Семь лет назад накинулась на Vogue за то, что фоторедакторы стерли ей все морщины, сделав лицо похожим на маску. "Честное слово, я не знаю, сколько вешу. Прошло больше десяти лет с тех пор, как я вставала на весы", — отшучивается она на интервью. На вопрос, как собирается возвращаться в форму после рождения третьего ребенка, Уинслет отрезала: "Я хочу быть рядом с детьми. Вот мои приоритеты, но никак не плоский живот".
Кейт пропагандировала бодипозитив задолго до того, как он стал трендом. Она открыто выступает против того, чтобы ее фотографии обрабатывали в фотошопе. В 2003 году Уинслет обвинила журнал GQ, для обложки которого ее уменьшили на пару размеров, в том, что ее переделали в анорексичку. Семь лет назад накинулась на Vogue за то, что фоторедакторы стерли ей все морщины, сделав лицо похожим на маску. "Честное слово, я не знаю, сколько вешу. Прошло больше десяти лет с тех пор, как я вставала на весы", — отшучивается она на интервью. На вопрос, как собирается возвращаться в форму после рождения третьего ребенка, Уинслет отрезала: "Я хочу быть рядом с детьми. Вот мои приоритеты, но никак не плоский живот".
Ей не было двадцати, когда она сыграла в драме "Небесные создания" о школьницах-любовницах, которая завоевала "Серебряного льва" в Венеции. А в 20 лет Уинслет номинировали на "Оскар" за роль Марианны Дэшвуд в экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства". К 32 годам на престижную кинопремию ее выдвигали целых пять раз. Но заветную статуэтку удалось получить только с шестой попытки, за работу в ленте "Чтец". У Кейт много других наград: например, она дама-командор ордена Британской империи.
Ей не было двадцати, когда она сыграла в драме "Небесные создания" о школьницах-любовницах, которая завоевала "Серебряного льва" в Венеции. А в 20 лет Уинслет номинировали на "Оскар" за роль Марианны Дэшвуд в экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства". К 32 годам на престижную кинопремию ее выдвигали целых пять раз. Но заветную статуэтку удалось получить только с шестой попытки, за работу в ленте "Чтец". У Кейт много других наград: например, она дама-командор ордена Британской империи.
Близкому приятелю Кейт, Леонардо Ди Каприо, "Оскар" тоже дался не сразу. В вечер триумфа актера Уинслет болела за него в зале и, когда объявили его имя, расплакалась.
Познакомились они еще на Каннском кинофестивале в 1996 году. Но именно совместная работа над "Титаником" (1997) стала началом их крепкой дружбы. Они сплотились, чтобы противостоять деспотичному режиссеру. Несмотря на всеобщее желание поженить пару еще со времен их совместной работы, оба утверждают, что всего лишь близкие друзья. В 2012 году Ди Каприо вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж второй раз, а дети Кейт называют его "дядя Лео".
Близкому приятелю Кейт, Леонардо Ди Каприо, "Оскар" тоже дался не сразу. В вечер триумфа актера Уинслет болела за него в зале и, когда объявили его имя, расплакалась.
Познакомились они еще на Каннском кинофестивале в 1996 году. Но именно совместная работа над "Титаником" (1997) стала началом их крепкой дружбы. Они сплотились, чтобы противостоять деспотичному режиссеру. Несмотря на всеобщее желание поженить пару еще со времен их совместной работы, оба утверждают, что всего лишь близкие друзья. В 2012 году Ди Каприо вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж второй раз, а дети Кейт называют его "дядя Лео".
После "Титаника" Кейт неоднократно заявляла, что никогда не вернется к Джеймсу Кэмерону. А ведь она так добивалась роли Розы: прочитав сценарий, вытерла слезы и стала названивать режиссеру. Кэмерон был в дороге, но это девушку не смутило. Кейт насела на него, утверждая, что лучше нее кандидатки просто не найти (а среди соперниц были Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Мадонна, Кэмерон Диаз, Шэрон Стоун). Не выдержав напора, Кэмерон вспылил: "Милочка, уймитесь, я за рулем, у меня скорость 120. Давайте потом!" Решив, что он просто хочет от нее отделаться, Уинслет использовала последний аргумент: "Болваном будете, если меня не выберете!" И ведь сработало.
После "Титаника" Кейт неоднократно заявляла, что никогда не вернется к Джеймсу Кэмерону. А ведь она так добивалась роли Розы: прочитав сценарий, вытерла слезы и стала названивать режиссеру. Кэмерон был в дороге, но это девушку не смутило. Кейт насела на него, утверждая, что лучше нее кандидатки просто не найти (а среди соперниц были Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Мадонна, Кэмерон Диаз, Шэрон Стоун). Не выдержав напора, Кэмерон вспылил: "Милочка, уймитесь, я за рулем, у меня скорость 120. Давайте потом!" Решив, что он просто хочет от нее отделаться, Уинслет использовала последний аргумент: "Болваном будете, если меня не выберете!" И ведь сработало.
"Вот же дура-англичанка", — ворчал Леонардо Ди Каприо, когда Кейт попросила у Кэмерона, чтобы в "Титанике" их снимали в ледяной воде. Так что в фильме оба не зря так правдоподобно трясутся от холода. Впрочем, не считая этого эпизода, недомолвок между друзьями больше не было. Ходят слухи, что перед съемками сцены, где Джек впервые видит Розу обнаженной, она просто распахнула перед Ди Каприо плащ, чтобы актер как-то подготовился. Вместо Джека, главного героя "Титаника", портрет Кейт написал режиссер Джеймс Кэмерон. Рисунок, подписанный инициалами J. D. (Джек Доусон), в 2011 году ушел на аукционе за 11 тысяч евро.
"Вот же дура-англичанка", — ворчал Леонардо Ди Каприо, когда Кейт попросила у Кэмерона, чтобы в "Титанике" их снимали в ледяной воде. Так что в фильме оба не зря так правдоподобно трясутся от холода. Впрочем, не считая этого эпизода, недомолвок между друзьями больше не было. Ходят слухи, что перед съемками сцены, где Джек впервые видит Розу обнаженной, она просто распахнула перед Ди Каприо плащ, чтобы актер как-то подготовился. Вместо Джека, главного героя "Титаника", портрет Кейт написал режиссер Джеймс Кэмерон. Рисунок, подписанный инициалами J. D. (Джек Доусон), в 2011 году ушел на аукционе за 11 тысяч евро.
В 2008 году в прокат вышла "Дорога перемен", лента Сэма Мендеса, который на тот момент был мужем Кейт. В фильме Уинслет и Леонардо Ди Каприо играют супружескую пару. Там есть откровенная сцена, и, по словам Кейт, это был один из самых неловких моментов в ее жизни: изображать страсть перед мужем вместе с лучшим другом. После съемок Ди Каприо вручил актрисе золотое кольцо, на котором выгравирована одной лишь ей известная надпись. А брак с Мендесом близился к завершению. Они и так в Голливуде считались не самой крепкой парой и даже летали разными самолетами, правда, объясняя это тем, что боятся вместе погибнуть в авиакатастрофе, оставив детей сиротами.
В 2008 году в прокат вышла "Дорога перемен", лента Сэма Мендеса, который на тот момент был мужем Кейт. В фильме Уинслет и Леонардо Ди Каприо играют супружескую пару. Там есть откровенная сцена, и, по словам Кейт, это был один из самых неловких моментов в ее жизни: изображать страсть перед мужем вместе с лучшим другом. После съемок Ди Каприо вручил актрисе золотое кольцо, на котором выгравирована одной лишь ей известная надпись. А брак с Мендесом близился к завершению. Они и так в Голливуде считались не самой крепкой парой и даже летали разными самолетами, правда, объясняя это тем, что боятся вместе погибнуть в авиакатастрофе, оставив детей сиротами.
Сейчас Кейт замужем в третий раз. Ее избранник Нед Рокнролл — племянник эксцентричного миллиардера Ричарда Брэнсона, основателя корпорации Virgin. В 2013 году дядя мужа купил актрисе путевку в космос: в благодарность за то, что Уинслет на руках вынесла из горящего дома его 90-летнюю маму, когда в семейном особняке на Карибах случился пожар. Однако в путешествие к звездам Кейт так и не отправилась. Их с Рокнроллом сына зовут Беар, или "Медведь". Необычное имя мальчик получил в честь прозвища одного старого знакомого Кейт, который, по словам актрисы, всегда ее поддерживал (уж не Лео ли это?). Всего у знаменитости трое детей от разных мужей, а ее старшей дочери в этом году исполнилось двадцать лет.
Сейчас Кейт замужем в третий раз. Ее избранник Нед Рокнролл — племянник эксцентричного миллиардера Ричарда Брэнсона, основателя корпорации Virgin. В 2013 году дядя мужа купил актрисе путевку в космос: в благодарность за то, что Уинслет на руках вынесла из горящего дома его 90-летнюю маму, когда в семейном особняке на Карибах случился пожар. Однако в путешествие к звездам Кейт так и не отправилась. Их с Рокнроллом сына зовут Беар, или "Медведь". Необычное имя мальчик получил в честь прозвища одного старого знакомого Кейт, который, по словам актрисы, всегда ее поддерживал (уж не Лео ли это?). Всего у знаменитости трое детей от разных мужей, а ее старшей дочери в этом году исполнилось двадцать лет.
Для роли главной героини "Вечного сияния чистого разума", нервной и взбалмошной Клементины, которая постоянно меняет цвет волос, Кейт была готова краситься. Однако сцены снимались не в хронологическом порядке, и режиссер Мишель Гондри убедил актрису обойтись париками. С утра она могла носить оранжевый, в обед — голубой, а вечером — зеленый. Самым любимым, признается актриса, был красный. Метаморфозы с внешностью не случайны: теплые оттенки символизируют счастливые моменты ее романа с Джоэлом, тогда как после их расставания и процедуры стирания памяти девушка красит волосы в холодный голубой.
Для роли главной героини "Вечного сияния чистого разума", нервной и взбалмошной Клементины, которая постоянно меняет цвет волос, Кейт была готова краситься. Однако сцены снимались не в хронологическом порядке, и режиссер Мишель Гондри убедил актрису обойтись париками. С утра она могла носить оранжевый, в обед — голубой, а вечером — зеленый. Самым любимым, признается актриса, был красный. Метаморфозы с внешностью не случайны: теплые оттенки символизируют счастливые моменты ее романа с Джоэлом, тогда как после их расставания и процедуры стирания памяти девушка красит волосы в холодный голубой.
Есть у актрисы еще один талант: она действительно неплохо поет, и некоторые критики называют ее голос ангельским. В этом легко убедиться, послушав песню, которую Уинслет записала для саундтрека к мультфильму "Рождественская история". Сингл под названием "What If?" долго держался в лидерах британских музыкальных чартов. При этом сама Кейт, когда слышит свои пластинки, просит "выключить этот ужас".
Есть у актрисы еще один талант: она действительно неплохо поет, и некоторые критики называют ее голос ангельским. В этом легко убедиться, послушав песню, которую Уинслет записала для саундтрека к мультфильму "Рождественская история". Сингл под названием "What If?" долго держался в лидерах британских музыкальных чартов. При этом сама Кейт, когда слышит свои пластинки, просит "выключить этот ужас".
Весной на экраны должен выйти "Аммонит", премьеру которого перенесли из-за пандемии. В драме о двух женщинах в Англии XIX века, между которыми вспыхивает роман, партнершей Кейт Уинслет стала Сирша Ронан. Во время съемок постельных сцен режиссер ленты Френсис Ли заметно нервничал, поэтому Уинслет с Ронан сами проговаривали, что им делать. А еще британка все-таки вернется к Джеймсу Кэмерону: "Аватар-2" станет их вторым совместным проектом после "Титаника". Чтобы перевоплотиться в персонажа по имени Ронал, актрисе пришлось научиться фридайвингу: теперь она умеет задерживать дыхание на целых семь минут. "Было так здорово работать с Джимом, время изменило его в лучшую сторону", — улыбается Уинслет.
Весной на экраны должен выйти "Аммонит", премьеру которого перенесли из-за пандемии. В драме о двух женщинах в Англии XIX века, между которыми вспыхивает роман, партнершей Кейт Уинслет стала Сирша Ронан. Во время съемок постельных сцен режиссер ленты Френсис Ли заметно нервничал, поэтому Уинслет с Ронан сами проговаривали, что им делать. А еще британка все-таки вернется к Джеймсу Кэмерону: "Аватар-2" станет их вторым совместным проектом после "Титаника". Чтобы перевоплотиться в персонажа по имени Ронал, актрисе пришлось научиться фридайвингу: теперь она умеет задерживать дыхание на целых семь минут. "Было так здорово работать с Джимом, время изменило его в лучшую сторону", — улыбается Уинслет.
Кейт вместе с семьей живет в домике на берегу моря, держит свиней и кур — в общем, ведет пасторальный образ жизни, сильно расходящийся с образом голливудской дивы. К очередному юбилею она готова — неудивительно, ведь время, кажется, над ней не властно. "Когда тебе 21, ты думаешь: боже, скоро мне будет 36, а там и до 40 недалеко, я буду такой старой. Это странно. Сейчас я уже перешагнула этот возраст, но мне, напротив, очень нравится, как я выгляжу: просто нужно полюбить свои морщинки".
Кейт вместе с семьей живет в домике на берегу моря, держит свиней и кур — в общем, ведет пасторальный образ жизни, сильно расходящийся с образом голливудской дивы. К очередному юбилею она готова — неудивительно, ведь время, кажется, над ней не властно. "Когда тебе 21, ты думаешь: боже, скоро мне будет 36, а там и до 40 недалеко, я буду такой старой. Это странно. Сейчас я уже перешагнула этот возраст, но мне, напротив, очень нравится, как я выгляжу: просто нужно полюбить свои морщинки".