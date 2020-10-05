Храбрая английская роза: Кейт Уинслет — 45

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Близкому приятелю Кейт, Леонардо Ди Каприо, "Оскар" тоже дался не сразу. В вечер триумфа актера Уинслет болела за него в зале и, когда объявили его имя, расплакалась.

Познакомились они еще на Каннском кинофестивале в 1996 году. Но именно совместная работа над "Титаником" (1997) стала началом их крепкой дружбы. Они сплотились, чтобы противостоять деспотичному режиссеру. Несмотря на всеобщее желание поженить пару еще со времен их совместной работы, оба утверждают, что всего лишь близкие друзья. В 2012 году Ди Каприо вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж второй раз, а дети Кейт называют его "дядя Лео".