https://ria.ru/20201005/ugrozy-1578305444.html
Координатор штаба Бабарико рассказал о плане с угрозами членам избиркомов
Координатор предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский признал, что у них был план, включающий в себя РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:38
2020-10-05T19:38
2020-10-05T19:46
протесты в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855990_0:220:2857:1827_1400x0_80_0_0_1cc36dc74027a28550c25b79da77c63e.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Координатор предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Юрий Воскресенский признал, что у них был план, включающий в себя угрозы членам избиркомов.По его словам, у штаба Бабарико был "план Анны", которым он руководствовался во время и после кампании по выборам президента, в плане было около 20 пунктов.По его словам, в "плане Анны" была также описана угроза членам избиркомов по месту их жительства, "показ и предоставление только негативной информации в отношении правоохранительных органов и членов избиркомов".Экс-председатель правления Белгазпромбанка Бабарико не получил статус кандидата на высший государственный пост, он был задержан и обвиняется в экономических преступлениях, находится под следствием в СИЗО КГБ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Тимур Намин
Тупее заявления сделать невозможно.
15
Pawel Zverev
Деза от диктатора всегда такая нелепая?!
11
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855990_64:0:2793:2047_1400x0_80_0_0_fa37b8547bf5967480cacc7a9bb4c3a4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бабарико, белоруссия, в мире