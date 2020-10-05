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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201005/ugrozy-1578305444.html
Координатор штаба Бабарико рассказал о плане с угрозами членам избиркомов
Координатор предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский признал, что у них был план, включающий в себя РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:38
2020-10-05T19:46
протесты в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Координатор предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Юрий Воскресенский признал, что у них был план, включающий в себя угрозы членам избиркомов.По его словам, у штаба Бабарико был "план Анны", которым он руководствовался во время и после кампании по выборам президента, в плане было около 20 пунктов.По его словам, в "плане Анны" была также описана угроза членам избиркомов по месту их жительства, "показ и предоставление только негативной информации в отношении правоохранительных органов и членов избиркомов".Экс-председатель правления Белгазпромбанка Бабарико не получил статус кандидата на высший государственный пост, он был задержан и обвиняется в экономических преступлениях, находится под следствием в СИЗО КГБ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Тупее заявления сделать невозможно.
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Деза от диктатора всегда такая нелепая?!
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белоруссия
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виктор бабарико, белоруссия, в мире

Координатор штаба Бабарико рассказал о плане с угрозами членам избиркомов

19:38 05.10.2020 (обновлено: 19:46 05.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Координатор предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский признал, что у них был план, включающий в себя угрозы членам избиркомов.
По его словам, у штаба Бабарико был "план Анны", которым он руководствовался во время и после кампании по выборам президента, в плане было около 20 пунктов.

"Первым пунктом шел призыв собрать всех в одном месте, у избирательных участков, в одно и то же время, что было сделано. Второй пункт, безусловно, белые ленточки, которые должны быть повязаны, дабы показать большинству. Третий пункт был призыв выход к стеле ("Минск – город-герой" - ред.) четко обозначенный. Призыв к водителям перекрывать улицы, становиться поперек движения общественного транспорта", - заявил Воскресенский в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, в "плане Анны" была также описана угроза членам избиркомов по месту их жительства, "показ и предоставление только негативной информации в отношении правоохранительных органов и членов избиркомов".
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"План Анны" мы его называли потому, что он приходил и распространялся в наших закрытых чатах от пользователя с ником Анна. Может, это был Степан. Я не знаю. Но все, что было расписано в этом плане, все повторилось. Особенно с 9 по 12 августа. Практически все его пункты были выполнены и выполнены с определенной эффективностью", - добавил координатор штаба Бабарико.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка Бабарико не получил статус кандидата на высший государственный пост, он был задержан и обвиняется в экономических преступлениях, находится под следствием в СИЗО КГБ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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