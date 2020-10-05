https://ria.ru/20201005/ugrozy-1578305444.html

Координатор штаба Бабарико рассказал о плане с угрозами членам избиркомов

Координатор предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский признал, что у них был план, включающий в себя РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:38

2020-10-05T19:38

2020-10-05T19:46

протесты в белоруссии

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Координатор предвыборного штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Юрий Воскресенский признал, что у них был план, включающий в себя угрозы членам избиркомов.По его словам, у штаба Бабарико был "план Анны", которым он руководствовался во время и после кампании по выборам президента, в плане было около 20 пунктов.По его словам, в "плане Анны" была также описана угроза членам избиркомов по месту их жительства, "показ и предоставление только негативной информации в отношении правоохранительных органов и членов избиркомов".Экс-председатель правления Белгазпромбанка Бабарико не получил статус кандидата на высший государственный пост, он был задержан и обвиняется в экономических преступлениях, находится под следствием в СИЗО КГБ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Тимур Намин Тупее заявления сделать невозможно. 15

Pawel Zverev Деза от диктатора всегда такая нелепая?! 11

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, белоруссия, в мире