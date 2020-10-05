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https://ria.ru/20201005/udalenka-1578210345.html
НОВАТ из-за коронавируса отправил на удаленку артистов оперы и хора
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), где у 21 работника подтвердился коронавирус, отправил на работу в удаленном режиме... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:27
2020-10-05T11:27
культура
самоизоляция
удаленная работа
коронавирус в россии
театр
балет
опера
новости культуры
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), где у 21 работника подтвердился коронавирус, отправил на работу в удаленном режиме артистов оперы, хора и мимического ансамбля, сообщил РИА Новости представитель учреждения."В связи с тем, что руководство театра приняло решение уменьшить риски распространения инфекции, в данный момент в удаленном режиме работают творческие коллективы НОВАТа: артисты оперы, мимического ансамбля, артисты хора", - сказал собеседник агентства.По его словам, из 735 человек, сдавших тесты на коронавирус, 82 работника находятся на больничном, из них 61 человек по причине ОРВИ и других болезней, а 21 - в связи с подтвержденным COVID-19. Так, коронавирус нашли у трех артистов балетной труппы, они находятся дома и переносят заболевание бессимптомно.В театре отметили, что руководство полностью выполняет меры по предупреждению коронавируса: проводится ежедневный контроль температуры сотрудников, тестирование, санитарно-профилактическая обработка помещений."В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются, либо переводятся на удаленную работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора. Таким образом, у зрителей исключен контакт с заболевшими сотрудниками", - заверили в НОВАТе.Представитель учреждения добавил, что в театре из-за отсутствия главного режиссера Вячеслава Стародубцева, который лечился от коронавируса, перенесены его спектакли на малой сцене. Стародубцев уже перенес заболевание в легкой форме, поправился и в ближайшее время планирует прибыть в Новосибирск.
https://ria.ru/20200720/1574434735.html
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самоизоляция, удаленная работа, коронавирус в россии, театр, балет, опера, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск

НОВАТ из-за коронавируса отправил на удаленку артистов оперы и хора

11:27 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевСклад декораций
Склад декораций - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), где у 21 работника подтвердился коронавирус, отправил на работу в удаленном режиме артистов оперы, хора и мимического ансамбля, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
"В связи с тем, что руководство театра приняло решение уменьшить риски распространения инфекции, в данный момент в удаленном режиме работают творческие коллективы НОВАТа: артисты оперы, мимического ансамбля, артисты хора", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из 735 человек, сдавших тесты на коронавирус, 82 работника находятся на больничном, из них 61 человек по причине ОРВИ и других болезней, а 21 - в связи с подтвержденным COVID-19. Так, коронавирус нашли у трех артистов балетной труппы, они находятся дома и переносят заболевание бессимптомно.
В театре отметили, что руководство полностью выполняет меры по предупреждению коронавируса: проводится ежедневный контроль температуры сотрудников, тестирование, санитарно-профилактическая обработка помещений.
"В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются, либо переводятся на удаленную работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора. Таким образом, у зрителей исключен контакт с заболевшими сотрудниками", - заверили в НОВАТе.
Представитель учреждения добавил, что в театре из-за отсутствия главного режиссера Вячеслава Стародубцева, который лечился от коронавируса, перенесены его спектакли на малой сцене. Стародубцев уже перенес заболевание в легкой форме, поправился и в ближайшее время планирует прибыть в Новосибирск.
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КультураСамоизоляцияУдаленная работаКоронавирус в РоссииТеатрБалетОпераНовости культурыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новосибирск
 
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