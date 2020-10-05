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Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что они выполняют важнейшую миссию для развития... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:17
2020-10-05T17:17
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель председателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что они выполняют важнейшую миссию для развития любого человека, несмотря на пандемию.Медведев отметил, что каждый из нас помнит своих учителей и благодарен им за непростой труд, огромную самоотдачу и доброе отношение.Он подчеркнул, что сейчас уроки проходят в непростой обстановке из-за пандемии, зачастую в дистанционном формате. Медведев выразил уверенность, что трудные времена не помешают учителям найти подход к любому ребенку и раскрыть его таланты."Жизнь сейчас нелегкая, к сожалению, проблемы с вирусом остаются, но тем не менее, педагоги, учителя трудятся на своих рабочих местах, выполняя, наверное, важнейшую в жизни любого человека для его обучения, для его развития миссию, миссию учителя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Медведева в соцсети "<a href="https://vk.com/dm" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".
https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html
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РИА Новости
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дмитрий медведев, общество

Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником

17:17 05.10.2020
 
© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что они выполняют важнейшую миссию для развития любого человека, несмотря на пандемию.
Медведев отметил, что каждый из нас помнит своих учителей и благодарен им за непростой труд, огромную самоотдачу и доброе отношение.
Он подчеркнул, что сейчас уроки проходят в непростой обстановке из-за пандемии, зачастую в дистанционном формате. Медведев выразил уверенность, что трудные времена не помешают учителям найти подход к любому ребенку и раскрыть его таланты.
"Жизнь сейчас нелегкая, к сожалению, проблемы с вирусом остаются, но тем не менее, педагоги, учителя трудятся на своих рабочих местах, выполняя, наверное, важнейшую в жизни любого человека для его обучения, для его развития миссию, миссию учителя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 04:12
Всемирный день учителя
 
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Дмитрий МедведевОбщество
 
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