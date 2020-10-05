https://ria.ru/20201005/turizm-1578225277.html

АТОР предлагает на время освободить туркомпании от налогов

Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, поддержав инициативу сенаторов об освобождении турфирм от налогов,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:44

2020-10-05T16:44

2020-10-05T16:44

туризм

коронавирус в россии

туризм

налоги

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

михаил мишустин

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, поддержав инициативу сенаторов об освобождении турфирм от налогов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.В пятницу глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил письмо Мишустину с предложением продлить меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в сфере туризма. В частности, парламентарии хотят освободить компании от уплаты налогов за третий и четвертый кварталы."В письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, ассоциация просит рассмотреть возможность освободить турфирмы "от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца первого квартала 2021 года", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.Собеседница агентства подчеркнула, что турбизнес считает, что налоговые каникулы могут быть применены не только к малым и средним фирмам, но и ко всем участникам туррынка: туроператорам, агентствам, отелям. При этом она пояснила, что труднее всего из-за ограничений, связанных с пандемией, пришлось компаниям, которые развивают въездной туризм, поскольку турпоток полностью иссяк.Ломидзе также напомнила, что с начала коронавирусного кризиса в АТОР неоднократно подчеркивали, как важно предоставить турфирмам именно возможность вообще не платить часть налогов за текущий год, а не предоставлять отсрочку налоговых платежей. "Отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом и, соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в компаниях", — заключила она.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, налоги, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин