https://ria.ru/20201005/tula-1578262270.html

Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе завершат в ноябре

Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:40

2020-10-05T16:40

2020-10-05T16:40

500-летие тульского кремля

веневский район

тульская область

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15 ноября, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.Третий и четвертый ярусы фасада уже готовы, к середине ноября планируется закончить первый и второй ярусы и снять строительные леса. Реставрация внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории будут проведены в 2021 году.Как сообщили в администрации Веневского района, после завершения работ Николаевская колокольня будет действующей. На первом этаже расположится часовня, на втором – смотровая площадка, на третьем и четвертом ярусах будут смонтированы колокола.Также, по словам главы районной администрации Андрея Шубчинского, работы по благоустройству Красной площади в центре Венева выполнены на 80% и должны быть полностью завершены к 25 октября.

https://ria.ru/20200928/tula-1577878027.html

веневский район

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, веневский район, тульская область