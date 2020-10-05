https://ria.ru/20201005/tula-1578262270.html
Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе завершат в ноябре
Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:40
2020-10-05T16:40
2020-10-05T16:40
500-летие тульского кремля
веневский район
тульская область
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15 ноября, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.Третий и четвертый ярусы фасада уже готовы, к середине ноября планируется закончить первый и второй ярусы и снять строительные леса. Реставрация внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории будут проведены в 2021 году.Как сообщили в администрации Веневского района, после завершения работ Николаевская колокольня будет действующей. На первом этаже расположится часовня, на втором – смотровая площадка, на третьем и четвертом ярусах будут смонтированы колокола.Также, по словам главы районной администрации Андрея Шубчинского, работы по благоустройству Красной площади в центре Венева выполнены на 80% и должны быть полностью завершены к 25 октября.
https://ria.ru/20200928/tula-1577878027.html
веневский район
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
500-летие тульского кремля, веневский район, тульская область
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15 ноября, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.
Третий и четвертый ярусы фасада уже готовы, к середине ноября планируется закончить первый и второй ярусы и снять строительные леса. Реставрация внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории будут проведены в 2021 году.
Как сообщили в администрации Веневского района, после завершения работ Николаевская колокольня будет действующей. На первом этаже расположится часовня, на втором – смотровая площадка, на третьем и четвертом ярусах будут смонтированы колокола.
Также, по словам главы районной администрации Андрея Шубчинского, работы по благоустройству Красной площади в центре Венева выполнены на 80% и должны быть полностью завершены к 25 октября.