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Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе завершат в ноябре
Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:40
2020-10-05T16:40
500-летие тульского кремля
веневский район
тульская область
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15 ноября, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.Третий и четвертый ярусы фасада уже готовы, к середине ноября планируется закончить первый и второй ярусы и снять строительные леса. Реставрация внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории будут проведены в 2021 году.Как сообщили в администрации Веневского района, после завершения работ Николаевская колокольня будет действующей. На первом этаже расположится часовня, на втором – смотровая площадка, на третьем и четвертом ярусах будут смонтированы колокола.Также, по словам главы районной администрации Андрея Шубчинского, работы по благоустройству Красной площади в центре Венева выполнены на 80% и должны быть полностью завершены к 25 октября.
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веневский район
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500-летие тульского кремля, веневский район, тульская область

Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе завершат в ноябре

16:40 05.10.2020
 
© тульскийкремль.рфНиколаевская колокольня в Веневе
Николаевская колокольня в Веневе - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© тульскийкремль.рф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Реставрацию фасада Николаевской колокольни в Веневе, проводимую в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля, планируется завершить к 15 ноября, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.
Третий и четвертый ярусы фасада уже готовы, к середине ноября планируется закончить первый и второй ярусы и снять строительные леса. Реставрация внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории будут проведены в 2021 году.
Как сообщили в администрации Веневского района, после завершения работ Николаевская колокольня будет действующей. На первом этаже расположится часовня, на втором – смотровая площадка, на третьем и четвертом ярусах будут смонтированы колокола.
Горожане на торжественных мероприятиях, посвященных 500-летию Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 12:27
В городах Большой засечной черты отметили 500-летие Тульского кремля
Также, по словам главы районной администрации Андрея Шубчинского, работы по благоустройству Красной площади в центре Венева выполнены на 80% и должны быть полностью завершены к 25 октября.
 
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500-летие Тульского кремляВеневский районТульская область
 
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