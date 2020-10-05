https://ria.ru/20201005/tsirk-1578276747.html
В цирке на проспекте Вернадского медведь напал на человека
В Большом московском цирке на проспекте Вернадского медведь напал на сотрудника, мужчина скончался в больнице, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:37
2020-10-05T17:37
2020-10-05T19:00
культура
новости культуры
большой московский государственный цирк
медведь
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>В Большом московском цирке на проспекте Вернадского медведь напал на сотрудника, мужчина скончался в больнице, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.Как уточнила старший помощник руководителя столичного ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>, уголовное дело открыли по статье "Нарушение требования охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека".Иванова добавила, что на месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой московский государственный цирк, медведь