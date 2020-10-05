https://ria.ru/20201005/trump-1578199993.html

Трамп провел совещание по национальной безопасности из больницы

Трамп провел из больницы совещание по национальной безопасности, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T04:08

2020-10-05T04:08

2020-10-05T04:08

коронавирус covid-19

майк помпео

дональд трамп

япония

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574225930_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_c5e9e424bb7c881ad72904bf20b57e07.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Трамп провел из больницы совещание по национальной безопасности, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."У меня была сегодня возможность поговорить с президентом довольно долго. Он говорил сегодня со всей своей командой по национальной безопасности... Мы все готовы ко всем возможным вещам, которые могут произойти. У нас был хороший разговор, я не буду говорить, о чем он был. Но мы обеспечили, чтобы президент был полностью в курсе всего происходящего в мире. Я получил кое-какие дополнительные указания для этой поездки, рассчитываю их выполнить", - сказал Помпео журналистам в ходе поездки в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>.По словам Помпео, Трамп был в отличном настроении, говорил "прямо и откровенно".Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом.

https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html

1

япония

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, майк помпео, дональд трамп, япония, вашингтон (город), сша, в мире