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Трамп провел совещание по национальной безопасности из больницы
Трамп провел из больницы совещание по национальной безопасности, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T04:08
2020-10-05T04:08
коронавирус covid-19
майк помпео
дональд трамп
япония
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Трамп провел из больницы совещание по национальной безопасности, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."У меня была сегодня возможность поговорить с президентом довольно долго. Он говорил сегодня со всей своей командой по национальной безопасности... Мы все готовы ко всем возможным вещам, которые могут произойти. У нас был хороший разговор, я не буду говорить, о чем он был. Но мы обеспечили, чтобы президент был полностью в курсе всего происходящего в мире. Я получил кое-какие дополнительные указания для этой поездки, рассчитываю их выполнить", - сказал Помпео журналистам в ходе поездки в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>.По словам Помпео, Трамп был в отличном настроении, говорил "прямо и откровенно".Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом.
https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html
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япония
вашингтон (город)
сша
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коронавирус covid-19, майк помпео, дональд трамп, япония, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп провел совещание по национальной безопасности из больницы

04:08 05.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Трамп провел из больницы совещание по национальной безопасности, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"У меня была сегодня возможность поговорить с президентом довольно долго. Он говорил сегодня со всей своей командой по национальной безопасности... Мы все готовы ко всем возможным вещам, которые могут произойти. У нас был хороший разговор, я не буду говорить, о чем он был. Но мы обеспечили, чтобы президент был полностью в курсе всего происходящего в мире. Я получил кое-какие дополнительные указания для этой поездки, рассчитываю их выполнить", - сказал Помпео журналистам в ходе поездки в Японию.
По словам Помпео, Трамп был в отличном настроении, говорил "прямо и откровенно".
Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом.
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Коронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампЯпонияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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